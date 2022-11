PC Portable : Ryzen 7, 8 Go et 512 Go pour moins de 400 euros pour le Black Friday

Chez Frandroid, nous vous recommandons rarement des PC sous Windows à moins de 400 euros. Pourtant, cette offre vaut vraiment le coup de s'y intéresser 👇

Cdiscount vient de mettre en ligne pour le Black Friday une offre particulièrement intéressante sur un PC Portable HP. Cette référence au doux nom « 15s-eq2093nf » propose une fiche technique très musclée pour son tarif affiché à moins de 400 euros. Processeur puissant, capacité de stockage importante, recharge rapide via USB C : voici pourquoi il faut s’intéresser à cette référence.

Voici pourquoi ce PC est une excellente offre

CPU AMD Ryzen 5700U + 8 Go de RAM : Surement la configuration la plus puissante que nous avons constatée à ce prix

Surement la configuration la plus puissante que nous avons constatée à ce prix Recharge rapide via USB C 45 Watts

Un écran de 15,6 pouces en Full HD

512 Go de stockage et un lecteur de carte SD inclus

Au lieu de 569 euros habituellement, ce PC Portable HP passe à 399 euros avec le code promo BFPC50. Il s’agit sans aucun doute d’une des meilleures offres PC du Black Friday.

Pour les fins connaisseurs, rendez-vous à cette adresse pour consulter les caractéristiques complètes de ce PC.

Un vrai challenger aux Chromebooks

Sur Frandroid, il est rare que nous recommandions des PC sous Windows à moins de 400 euros.

Il s’agit pour la plupart de configurations très légères qui n’arrivent pas à proposer une bonne expérience d’utilisation au quotidien à cause d’une fiche technique trop faible pour proposer une navigation fluide sur le système d’exploitation de la firme américaine. Les Chromebook apportent une vraie solution sur cette gamme de prix pour une audience en recharge d’un PC pour de la consultation web ou de la bureautique, mais ils n’offrent pas la même polyvalence logicielle permise par Windows.

Nous sommes donc très surpris de voir une configuration si musclée disponible à ce prix. Le Ryzen 7 5700U est un processeur qui intègre 8 cœurs Zen 2 avec un delta de latence assez important compris entre 1,8 à 4,3 GHz. Il offre ainsi une grande polyvalence entre une consommation d’énergie maitrisée (d’autant plus qu’il est gravé en 7 nm) et des performances de haute volée pour pouvoir exécuter des logiciels gourmands. Sa seule faiblesse côté performance sera bien entendu le jeu vidéo 3D. Pourtant, ce n’est pas ce que l’on attend d’une configuration à moins de 400 euros surtout qu’il proposera sans aucun doute une meilleure expérience sur des jeux simples que n’importe lequel de ces concurrents à ce tarif. On apprécie également ses 512 Go de stockage et ses 8 Go de RAM qui se montrent encore aujourd’hui trop rare sur ce segment de prix.

Au-delà des performances

Il est ainsi logique de se demander où sont les sacrifices faits sur ce PC pour atteindre ce prix. Rien à signaler au niveau de sa batterie de 41 Wh qui affiche une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 9h30 d’après le fabricant ou du côté de son écran de 15,6 pouces Full HD. Même si ce dernier pourrait se montrer lumineux, mais encore difficile d’en demander trop pour ce prix.

Sur les connectiques peut-être ? Son port USB C qui sert aussi pour la recharge à 45 W, ses deux ports USB A (les « normaux »), sa puce Wifi 6 et Bluetooth 4.2 ou encore son lecteur de carte SD apportent une solution complète. Sur le système d’exploitation alors ? Il est livré sous Windows 11 qui, une fois les (nombreux) logiciels pré-installés par défaut par le fabricant supprimés, apportera une expérience moderne et durable dans le temps.

En bref, nous vous recommandons chaudement cette offre qui sera sans aucun doute un très beau cadeau pour les fêtes à venir.

