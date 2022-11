Logitech MX Master 2S : une souris de référence à -54% durant le Cyber Monday

Entre smartphones et téléviseurs, les périphériques PC sont eux aussi en promotion durant le Cyber Monday. Par exemple, la Logitech MX Master 2S est en ce moment affichée à -54%, puisque son prix passe de 109 euros à seulement 49,12 euros ce jour-ci.

La Logitech MX Master 2S, c’est quoi ?

Une souris sans-fil fiable

7 boutons programmables

L’une des meilleures sur l’ergonomie

La fonction Flow pour passer d’un ordinateur à l’autre

En temps normal, on trouve la Logitech MX Master 2S à 109 euros. Cependant, à l’occasion du Cyber Monday, elle est affichée à 49,12 euros seulement sur Amazon.

Une souris solide et ergonomique

La Logitech MX Master 2S est une souris sans-fil qui peut être utilisée sur toutes les surfaces, y compris le verre : pas forcément besoin d’un tapis donc (c’est tout de même conseillé). Sa résolution peut atteindre 4 000 ppp. Ce qui différencie ce modèle des autres, c’est notamment sa molette qui peut aller très vite et durer très longtemps, pour faire défiler des longs documents c’est parfait. La Logitech MX Master 2S peut être connectée via le récepteur fourni ou par Bluetooth LE.

L’ergonomie est très soignée et les formes de la souris complètent celles de la main. On a même droit à une excroissance qui vient juste en dessous du pouce pour éviter la fatigue et accéder à un bouton en plus. Attention : cette souris est uniquement conçue pour les droitiers, si vous êtes gaucher vous pourriez avoir du mal à utiliser la MX Master 2S.

Cette souris fonctionne en sans fil et est rechargeable en micro USB (pas d’USB-C malheureusement) : selon la marque, trois minutes de charge suffisent à récupérer une journée d’autonomie. Lorsque la batterie est pleine, on a jusqu’à deux mois d’autonomie, c’est tout bonnement énorme. En plus de ça, on peut contrôler cette souris Logitech jusqu’à 10 mètres de son ordinateur, ce qui est parfait pour les présentations par exemple.

Les fonctionnalités de la Logitech MX Master 2S sont vraiment faites pour la productivité

En comptant les clics gauche et droit ainsi que le clic molette, on peut programmer jusqu’à sept boutons sur cette souris, avec des fonctions poussées. On peut aller en avant, revenir en arrière, copier, couper, coller, etc. On a aussi le droit à une seconde molette sur cette Logitech MX Master 2S, pour défiler horizontalement dans les tableurs.

Il y a en plus de ça la fonction Flow, qui permet de connecter la souris jusqu’à trois appareils simultanément et de passer de l’un à l’autre très rapidement. La fonction permet même de partager des fichiers entre sa tablette tactile et son ordinateur portable. Même si elle est sortie en 2017, elle reste d’actualité avec des fonctionnalités avancées et une vraie qualité de fabrication. Si vous voulez un modèle plus récent, il y a la Logitech MX Master 3S arrivée il y a quelques mois.

