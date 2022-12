Avec 250 € de moins, la tablette Lenovo Yoga Tab 13 devient plus recommandable à ce prix

La Lenovo Yoga Tab 13 mise sur un grand écran pour être la tablette multimédia de référence. Elle a de sérieux atouts, et devient même plus accessible aujourd’hui avec plus de 30 % de réduction sur son prix.

Lenovo comprend plusieurs tablettes dans son catalogue, et le modèle Yoga Tab 13 est davantage pensé pour le divertissement. Cette dernière se situe sur le segment haut de gamme et possède une belle fiche technique avec un écran 2K, une grosse batterie, une béquille intégrée et un son compatible Dolby Atmos. De beaux arguments, qui sont d’autant plus convaincants lorsque la tablette coûte 250 euros de moins grâce à cette offre.

Les atouts de la Yoga Tab 13

Un écran grand format avec une définition 2K ;

Un processeur solide : Snapdragon 870 ;

Une entrée mini HDMI.

De base à 799 euros, la tablette Lenovo Yoga Tab 13 bénéficie de 250 euros de réduction et se trouve désormais à 549 euros sur le site Darty, mais aussi Fnac.

La tablette parfaite pour consulter du contenu

La Lenovo Yoga Tab 13 est conçue pour le divertissement. Elle se targue d’offrir une très grande dalle IPS de 13 pouces. Ce grand gabarit ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais il est très pratique pour profiter de ses services de streaming dans de bonnes conditions visuelles et audio. La dalle propose d’ailleurs une bonne qualité d’image malgré l’absence de l’Oled, grâce à sa définition 2K (soit 2 160 x 1 350 pixels). Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Dédiée au divertissement, la Yoga Tab 13 se différencie des autres grâce à son pied en acier qui promet un confort d’utilisation optimale. Avec sa conception atypique, elle peut tenir debout, être accrochée à un mur tout en tenant également parfaitement en main avec sa poignée. Autre avantage : son entrée mini HDMI pour diffuser sur un autre appareil. La tablette pourra servir de second écran sur votre PC ou se raccorder à une console de jeu (un écran plus grand pour une Switch par exemple).

Qui en a sous le capot

Au niveau des performances, la tablette de Lenovo s’équipe du processeur Qualcomm Snapdragon 870. Cette puce donne un réel boost de puissance à l’appareil. Elle assure au quotidien, que ce soit pour les usages classiques, ou bien pour des tâches plus poussées, comme faire tourner des jeux 3D et tout ça sans aucune difficulté. Vous pourrez d’ailleurs y connecter une manette Xbox, par exemple. En revanche, il est assez dommage que l’écran reste bloqué à 60 Hz.

Pour tenir la cadence, la tablette de Lenovo intègre une batterie de 10 200 mAh. Lors de notre test, elle a pu tenir deux-trois jours en utilisation assez classique. Même si elle récupère assez vite les premiers pourcentages, il faudra environ 1 h 45 pour la recharger.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Yoga Tab 13 de Lenovo pour en savoir plus.

