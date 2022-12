Un smartphone et des écouteurs sans fil dans un pack premium à -30 % pour Noël

Le Oppo Find X5 est un smartphone haut de gamme qui fait quelques concessions légères pour faire baisser son prix, et être plus abordable que le modèle plus premium dont il s'inspire. Aujourd'hui, il est proposé dans un pack à 799 euros contre 1 149 euros.

La dernière série Find X d’Oppo compte trois smartphones, le X5 Lite, X5 et X5 Pro. Et en ce moment, il est possible de faire une bonne affaire sur le plus équilibré de la gamme actuelle : le X5. En se situant entre le modèle Pro et le modèle Lite, cette version du téléphone s’avère être le parfait compromis. Elle offre des caractéristiques performantes à prix encore plus réduit aujourd’hui, puisqu’elle est se trouve dans un pack à moins de 800 euros.

Ce qu’on aime du Find X5 d’Oppo

Un sublime écran AMOLED en Full HD+ à 120 Hz

Un SoC toujours performant : Snapdragon 888

Doué en photo

Une charge rapide très pratique (80W)

L’enseigne Fnac propose un pack incluant le Oppo Find X5 avec des écouteurs sans fil (Oppo Enco X) ainsi qu’une coque de protection pour 799 euros au lieu des 1 149 euros demandés initialement. Ce pack est aussi disponible chez Darty au même prix.

Le bon équilibre

Face au modèle Pro, le Find X5 fait les concessions nécessaires au niveau de sa fiche technique tout en restant haut de gamme. Il dispose d’un sublime écran AMOLED de 6,55 pouces FHD+, qui est capable d’afficher une grande couverture de couleurs grâce à son delta E moyen impeccable. Vous pourrez profiter également d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience plus fluide.

Les finitions restent bien exécutées, même si on ne retrouve pas le dos en céramique du Find X5 Pro, la version classique opte pour un dos en verre avec un revêtement satiné agréable au touché et son poids plume de 196 grammes offre une bonne prise en main. On découvre à l’arrière un capteur principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels. Il fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais arrive à proposer une qualité d’image très convaincante vis-à-vis de la concurrence. Le mode portrait est aussi très efficace, à condition de ne pas se trouver trop loin du sujet.

Avec peu de compromis

Pour abaisser le prix, le Find X5 est animé par une puce de 2021, à savoir la Snapdragon 888. Même si ce processeur accuse un peu le coup face aux dernières puces en vigueur, il s’avère meilleur en gestion de la chaleur et parvient à faire tourner des jeux exigeant à un niveau de détail graphique satisfaisant. Au quotidien, l’expérience utilisateur est fluide grâce à Android 12 couplé à l’interface ColorOS12. La compatibilité avec la 5G est aussi de la partie.

Et si vous avez tendance à consommer beaucoup de contenu vidéo ou consulter les réseaux sociaux, Oppo ne fait pas de différence entre le Find X5 Pro et le Find X5. Ce dernier jouit également de la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 80 W qui va permettre de passer de 5 % à 76 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil est de la partie (30 W) ainsi que la charge inversée (10 W). Autrement le téléphone tient la journée grâce à son accumulateur de 4 800 mAh, voire un peu plus en fonction de vos usages.

Quelques mots sur les Enco X d’Oppo

Les Oppo Enco X adoptent un format intra-auriculaires qui assure un bon confort sur la durée. De plus, avec moins de 5 grammes chacun sur la balance, les écouteurs sont très agréables à porter et n’encombrent pas le pavillon de l’oreille. Ces écouteurs sans fil proposent une réduction de bruit active efficace pour isoler le bruit ambiant, avec très peu d’impact sur le rendu sonore qui est d’ailleurs de très bonne qualité lui aussi. Quant à l’autonomie, les Enco X peuvent tenir environ 5h30 avec la réduction de bruit active et presque 8h sans. Et grâce au boîtier, il suffit de 40 minutes dans le boîtier pour qu’ils soient complètement rechargés.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Oppo Find X5.

Oppo face à la concurrence

Si le Oppo Find X5 se situe désormais sous la tranche des 800 euros, il existe d’autres références haut de gamme à ce prix. Pour les découvrir, jetez un oeil à notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

