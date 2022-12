Xiaomi Pad 5 : le meilleur rapport qualité-prix des tablettes Android est en promotion

La Xiaomi Pad 5 compte parmi les tablettes Android les plus intéressantes, par sa fiche technique et son prix peu élevé par rapport à d'autres références concurrentes. En ce moment, elle devient encore plus recommandable puisque son prix passe de 399 euros à 325 euros sur Cdiscount, pour le modèle 128 Go.

Avec sa Pad 5, Xiaomi a enfin fait une entrée remarquée dans le milieu des tablettes Android. Toujours plus abordable que d’autres modèles proposant des caractéristiques similaires, cette référence constitue même une bonne alternative, même face aux iPad abordables d’Apple. Fluidité, écran réactif, puissance… la Xiaomi Pad 5 coche un grand nombre de cases, et pour un prix encore plus contenu que d’habitude grâce à cette réduction de 75 euros.

Les points forts de la Xiaomi Pad 5

Un écran WQHD+ de 11 pouces à 120 Hz

La puissance de la puce Snapdragon 860

Une tablette endurante

Habituellement affichée à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 avec 128 Go de stockage est désormais proposée à seulement 325 euros sur Cdiscount.

Des caractéristiques premium, mais à petit prix

Si Xiaomi a souhaité proposer un prix contenu pour sa Pad 5, la marque chinoise n’a pas pour autant négligé la fiche technique de sa tablette Android en faisant mille concessions. On retrouvera même certains éléments que l’on pourrait retrouver sur des tablettes plus haut de gamme. À commencer par son écran LCD de 11 pouces, qui a l’avantage d’afficher une définition WQHD+ (2 560 x 1 600 pixels). De quoi assurer une bonne immersion dans les contenus vidéos diffusés.

Ajoutons à cela une compatibilité avec le Dolby Vision pour des images encore plus détaillées et des couleurs plus réalistes, ainsi qu’une émulation Dolby Atmos pour un son vaste et riche. Si Xiaomi a fait l’impasse sur l’OLED, pour notamment proposer un prix vraiment contenu, on pourra tout de même se consoler avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure de son côté une excellente fluidité d’image, tout comme l’onéreux iPad Pro, d’ailleurs. En parlant d’Apple, Xiaomi a misé, pour sa Pad 5, sur un format tout en finesse, avec des bordures discrètes et des angles arrondis, qui ne sont pas sans rappeler ceux des iPad.

Une tablette puissante et endurante

Côté puissance, la Xiaomi Pad 5 est propulsée par une puce Snapdragon 860, épaulée par 6 Go de mémoire vive, qui offre des performances tout à fait satisfaisantes au quotidien. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun problème de ralentissement, que ce soit pour du multitâche ou encore pour faire tourner quelques jeux 3D gourmands avec des graphismes qui peuvent même être poussés à leur maximum. Lors de notre test, nous avons même noté que la Xiaomi Pad 5 était bien plus puissante que la Galaxy Tab S7 FE de Samsung, qui affiche pourtant un prix beaucoup plus élevé.

Pour ce qui est de son autonomie, la Xiaomi Pad 5 se débrouille bien avec sa batterie de 8 720 mAh, qui lui permet de tenir une journée, voire deux en fonction des usages. La recharge se fait via son port USB-C, mais on ne pourra pas compter sur la charge rapide, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour parvenir à 100 %. Enfin, comme sur la majorité des tablettes, la partie photo ne sera pas des plus mémorables, avec un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet de la tablette Xiaomi Pad 5.

Et les autres tablettes abordables ?

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles peu onéreux et les comparer avec la Xiaomi Pad 5, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères disponibles en 2022.

