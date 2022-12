Le prix de l’Oppo Find X5 n’a jamais été aussi bas que pour les fêtes de fin d’année

L’Oppo Find 5 enchaine les promotions ces derniers temps. Il ne résiste d'ailleurs pas à la période de Noël. Ainsi, Amazon le propose à un tarif plus attractif qu’à son lancement : 649 euros au lieu de 999 euros.

La période de Noël permet de faire de bonnes affaires sur les smartphones actuels d’Oppo. Cela concerne le Find X5, un smartphone très recommandable pour sa fiche technique équilibrée et son efficacité au quotidien. Il est d’ailleurs le parfait compromis pour avoir un smartphone premium sans payer le prix fort. Voilà qu’à présent ce dernier profite de 350 euros de réduction sur son prix d’origine.

Les atouts de l’Oppo Find X5

Une dalle AMOLED de 6.55″ FHD+ à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 888

Une charge rapide efficace(80 W)

Sortie au prix de 999 euros, l’Oppo Find X5 se trouve actuellement en promotion à 649 euros sur Amazon. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Le plus équilibré

Le Oppo Find X5 fait quelques concessions, mais a tout d’un Pro. Exit le dos en céramique, ici on retrouve un dos en verre avec un revêtement satiné agréable au touché et qui fait bel effet. Ses finitions sont bien réussies et son poids plume de 196 g offre une bonne prise en main. Il dispose d’un sublime écran AMOLED de 6,55 pouces FHD+, capable d’afficher une grande couverture de couleurs grâce à son delta E moyen impeccable. Vous pourrez également profiter d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une expérience plus fluide.

En photo, l’Oppo Find X5 propose trois capteurs : un capteur principal et un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi q’un téléobjectif de 13 mégapixels. Il fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais arrive à proposer une qualité d’image très convaincante, largement au-dessus de la concurrence en termes de piqué sur les deux capteurs principaux, sans aucun souci de flou ni de couleurs trop criardes. Le mode portrait est aussi très efficace, à condition de ne pas se trouver trop loin du sujet.

Avec une fiche technique solide

Propulsé déjà par un grand nombre de smartphones haut de gamme sorti en 2021, le X5 tire avantage de la puissante puce Snapdragon 888 (compatible 5G) couplée avec 8 Go de RAM. Loin d’être obsolète, cette configuration fait encore des merveilles en 2022. Elle sera suffisamment puissante pour soutenir la cadence, que ce soit pour lancer des applications gourmandes ou bien des jeux 3D. Et, pour offrir une bonne expérience utilisateur, il tourne sur Android 12 couplé à l’interface ColorOS12.

Pour finir, le téléphone dispose d’une batterie de 4 800 mAh et pourra tenir une bonne journée avant de tomber en panne de batterie, selon votre utilisation. Son grand atout repose surtout sur sa charge rapide jusqu’à 80 W, qui permet de récupérer un bon nombre de pourcentages en peu de temps. Comptez seulement 20 minutes pour passer de 5 % à 76 %. La charge sans fil est de la partie (30 W) ainsi que la charge inversée (10 W).

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur l’Oppo Find X5.

