Fitbit Versa 3 : cette smartwatch à -43 % est le cadeau idéal pour les sportifs

Avec son GPS intégré, sa charge très rapide, la Fitbit Versa 3 est une montre connectée compétente pour vous accompagner pour vos séances de sport. Elle a de nombreux atouts, dont son prix qui devient plus accessible : 129,95 euros au lieu de 229,95 euros.

Plus qu’un moyen simple de consulter ses notifications, les montres connectées sont devenues une catégorie de produit à part entière qui met en avant des fonctionnalités poussées pour garder la forme. Fitbit, marque incontournable du bracelet et de la montre connectée, propose une large gamme, dont la Versa 3. Une montre mieux équipée qu’auparavant, avec un GPS intégré, la compatibilité avec Alexa et Google Assistant, une recharge rapide… Pour les intéressés, aujourd’hui, elle bénéficie d’une réduction de 100 euros.

La Fitbit Versa 3 en quelques mots

Une montre élégante

Pour suivre son activité physique (GPS intégré)

La recharge (très) rapide couplée à une bonne autonomie

La Fitbit Versa 3 a été lancée au prix de 229,95 euros, mais aujourd’hui, on la retrouve à seulement 129,95 euros sur Amazon.

Des améliorations bienvenues

La troisième itération de la Fitbit Versa propose un format carré, avec quelques arrondis un peu plus marqués pour avoir un effet immersif, sans bordures. Elle s’équipe toujours d’un écran AMOLED mais qui s’agrandit en passant de 1,34 pouce à 1,58 pouce par rapport au modèle précédent, et améliore même sa définition (336 x 336 pixels VS 300 x 300 pixels), afin d’offrir une qualité d’affichage plus net.

La 3 reprend les principales fonctionnalités de l’ancienne mouture comme sa résistance à l’eau (jusqu’à 50 mètres), son tracker d’activité, le suivi du nombre de calories brûlées, le suivi du sommeil, des sessions de respiration guidée, la réception des notifications, un suivi cardiaque constant. Avec la Versa 2, il y avait un manque cruel de précision, et n’était donc pas idéal pour tacker votre activité minutieusement. Fitbit a retenu la leçon, et propose un GPS intégré sur le modèle 3, pour satisfaire au mieux les sportifs — vous pourrez partir faire votre footing, sans votre smartphone, tout en ayant un suivi précis de votre position. Bien entendu vous pourrez compter sur l’application très complète de la marque, pour avoir tous les détails sur vos données.

De nouvelles fonctionnalités pour un meilleur suivi

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là, puisque la montre intègre désormais Google Assistant, mais aussi des microphones et des haut-parleurs afin de passer des appels ou dicter du texte à la voix. Concernant la mesure du taux d’oxygène dans le sang (le SpO2), elle pourra donc être faite automatiquement durant la nuit.

La montre est aussi capable de vérifier le niveau votre ronflement durant la nuit. Mais si vous n’êtes pas un gros ronfleur, cela vous sera peu utile d’autant plus que la fonction ne profitera qu’aux utilisateurs abonnés à l’offre Fitbit Premium, facturée à 9 euros par mois ou 80 euros par an. Enfin, la smartwatch Versa 3 est capable de tenir jusqu’à 6 jours sans le GPS et Sp02 activé. Elle est très endurante, mais elle impressionne surtout pour son système de recharge rapide permettant de récupérer 24 heures d’autonomie en seulement 12 minutes — cela vous dépannera plus d’une fois.

