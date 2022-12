Xiaomi 11T Pro : ce flagship killer à moitié prix est une affaire en or

S’il emprunte quelques caractéristiques premium, le Xiaomi 11T Pro offre aujourd'hui ses prestations avec un prix contenu. En effet, la version 256 Go se négocie à un meilleur prix qu’à sa sortie sur Cdiscount : 309,99 euros au lieu de 699,90 euros.

La marque Xiaomi a prouvé sa crédibilité auprès du grand public grâce à des modèles bien équipés à prix raisonnable. C’est le cas par exemple du 11T Pro, qui présente une fiche technique proche des modèles haut de gamme : écran 120 Hz, une charge ultra-rapide et un puissant processeur Qualcomm. Le tout, en conservant un prix bas, surtout après 390 euros de remise.

Les points forts du Xiaomi 11T Pro

Un bel écran OLED à 120 Hz

Des performances solides grâce au Snapdragon 888

Un capteur principal de 108 mégapixels

Sans oublier la charge rapide très efficace : 17 minutes de 0 à 100 %

S’il faut débourser 699,90 euros pour le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage, aujourd’hui, il est possible de se le procurer pour 309 euros seulement sur Cdiscount.

Un smartphone puissant, qui se recharge rapidement

Le Xiaomi 11T Pro offre une expérience premium à un tarif abordable. Même avec l’arrivée de son successeur, il a toujours de quoi plaire. Son processeur, le Snapdragon 888, qui, couplé à 8 Go de RAM, assure des performances solides au quotidien.

Même si ce n’est plus aujourd’hui la dernière puce de chez Qualcomm, cette configuration devrait vous accompagner sans sourciller dans toutes vos activités : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. Pour tenir la cadence, Xiaomi intègre une batterie de 5 000 mAh pour tenir toute une journée, ou deux en fonction si votre utilisation est modérée. Mais, son véritable point fort, c’est sa charge de 120 W qui permet de recharger le smartphone en seulement 17 minutes.

Qui ne manque pas d’atout

Pour accompagner la puissance de son smartphone, Xiaomi a équipé son 11T Pro d’une dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Protégée par une vitre en Gorilla Glass Victus, elle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet de proposer une expérience fluide. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image.

Ce smartphone se révèle à la hauteur dans la plupart des domaines, hormis la photo. Le Xiaomi 11T Pro n’est ni le meilleur, ni le plus mauvais en photo. Grâce à son capteur principal de 108 mégapixels, il capture de jolis clichés, mais surtout lorsque les conditions lumineuses sont réunies. Le smartphone pêche un peu une fois la nuit tombée. On retrouve aussi un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisants.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet sur le Xiaomi 11T Pro.

