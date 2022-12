Ce TV 4K Philips 55 pouces avec Ambilight est bradé à un excellent prix

Avec un savoir-faire éprouvé dans la technologie de l'affichage, Philips jouit d'une excellente réputation. La preuve en est avec son TV 55PUS7906 qui est en ce moment en promotion à 449 euros au lieu de 599 euros.

Philips est de ceux qui n’ont pas cessé d’améliorer le secteur des smart TV. Actuellement, ces modèles, comme le Philips 55PUS7906, figurent parmi les plus fiables du marché. Innovations, design épuré et solidité caractérisent ce téléviseur. Carrefour accorde 150 euros de rabais en ce moment sur ce modèle.

Les plus du Philips 55PUS7906

Un écran 4K UHD (3840 x 2160 pixels) de 139 cm

Bords très fins

Image fluide à 60 Hz

Au lieu de 599 euros habituellement, le Philips 55PUS7906 est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Carrefour.

L’expérience TV selon Philips

Visuellement, on voit que Philips a peaufiné le design du Philips 55PUS7906 avec ses bords ultra fins. Il en est du même pour ses pieds qui préservent le côté affiné et épuré du téléviseur. Sur les performances, différentes technologies ont été déployées pour assurer la meilleure immersion sonore et visuelle possible.

Ce modèle prend en charge HDR, HDR10 et HDR10+. Couplés à la technologie Ambilight, les images sont plus immersives que jamais grâce à la lumière projetée sur vos murs avec des couleurs au plus proche des scènes visionnées.

Une qualité audio et vidéo au top

Divers formats audio et vidéo sont pris en charge par le Philips 55PUS790. Les plus notables d’entre eux sont bien entendu le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Les contenus optimisés HDR sont ainsi sublimés pour livrer un son riche, intense et des images nettes et précises. La synchronisation du son et de l’image est exceptionnelle tandis que la latence est quasi inexistante. Un pur produit Philips !

C’est aussi un téléviseur Android, ce qui offre plusieurs possibilités de personnalisations comme afficher vos applications favorites (Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, etc.) sur la page d’accueil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la télécommande ou l’assistant vocal de Google. Enfin, niveau connectique, c’est complet : on a droit à quatre ports HDMI, deux ports USB, une sortie casque, un port Ethernet, une sortie optique, un connecteur satellite, et à du CI+. Bien entendu, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 4 sont de la partie.

