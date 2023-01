Aujourd’hui, le MacBook Air M2 coûte à peine plus cher que celui avec la puce M1

C'est bien connu, il n'arrive pas souvent que les produits premium d'Apple profitent de réductions, surtout à moins d'un an de leur commercialisation. Quand l'occasion se présente, ça fait toujours son effet, comme en ce moment avec l'Apple MacBook Air M2 (8 + 256 Go) qui perd 200 euros de son prix d'origine.

À l’heure actuelle, la puce M2 est le processeur graphique le plus puissant d’Apple, en attendant la M2 Pro, ou la M3. Elle équipe le plus récent des MacBook Pro de 13 pouces, de même que le MacBook Air de l’année dernière. Un telle configuration a fait grimper le prix par rapport à l’ancien modèle, mais cela est rectifié en partie aujourd’hui grâce à une réduction de 200 euros sur la version 8 + 256 Go.

En quoi l’Apple MacBook Air M2 est intéressant ?

La référence en autonomie et en performance

Un PC portable puissant, mais silencieux

Un écran de très bonne facture

Au lieu de 1 499 euros habituellement, l’Apple MacBook Air M2 (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez E.Leclerc. Notez que le modèle avec la puce M1 est habituellement à 1 199 euros, soit 100 euros de moins grâce à cette offre.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air M2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple MacBook Air 2022 M2 au meilleur prix ?

Une finesse qui cache une puissance brute

L’Apple MacBook Air M2 a inauguré le nouveau châssis de la gamme MacBook Air. Le design de ce modèle s’inspire davantage de la version MacBook Pro, ce qui donne lieu à un ultraportable de 13,6 pouces sobre, notamment dans l’air du temps avec la présence d’une encoche. Ses dimensions de 304,1 x 11,3 x 215 mm et son poids de 1,24 kg le rendent léger, compact et facile à transporter.

Toute la puissance de ce PC portable vient de la fameuse puce Apple M2. Avec, en plus, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, le MacBook Air M2 est capable d’exécuter avec fluidité n’importe quelle tâche, même les plus complexes comme la retouche photo ou vidéo. Bien entendu, les jeux les plus gourmands fonctionneront facilement sur ce modèle, s’ils sont compatibles.

Un confort en toute circonstance

L’Apple MacBook Air M2 est aussi le modèle à intégrer en premier la nouvelle dalle Liquid Retina du géant américain. L’écran de 13,6 pouces affiche ainsi une résolution de 2 560 x 1 664 pixels avec une luminosité des plus agréables à l’usage, en intérieur comme à l’extérieur. Comme à l’accoutumée, macOS optimise admirablement bien la performance de l’ordinateur portable.

Parmi les points fort de cet ultraportable, il y a la partie audio. Le haut-parleur, désormais disposé différemment des générations précédentes, livre un son bien plus équilibré. Champion de l’autonomie, le MacBook Air M2 dispose d’une batterie de 52,6 Wh qui tient facilement deux jours en usage classique. Un chargeur USB-C de 30 W est fourni pour la recharge, mais ce modèle prend en charge tous chargeurs compatibles Power Delivery.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air M2.

Les alternatives à l’Apple MacBook Air M2

Afin de savoir quel PC portable correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.