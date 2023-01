La caméra de surveillance de Xiaomi est encore plus abordable avec 25 % de réduction

Les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Et, pas besoin d’y mettre le prix fort avec celle de Xiaomi : la Mi Wireless Camera Outdoor 1080p dédiée à l'extérieur passe de 99 euros à 74 euros.

Les solutions de caméra de surveillances sont de plus en plus nombreuses, mais également plus accessibles. Les marques ne négligent pas pour autant la fiche technique, en délivrant des fonctionnalités comparables à des produits plus haut de gamme. La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p de chez Xiaomi répond parfaitement ce que l’on attend sur ce type de produit. Elle est capable de filmer de jour comme de nuit avec un rendu correct et alerte en temps réel en cas de mouvement suspect, tout ça sans payer le prix fort grâce à cette remise de 25 %.

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, c’est quoi ?

Une caméra de surveillance extérieure sans fil

Une bonne qualité d’image et détecte les mouvements

La possibilité de stocker les vidéos localement

Initialement vendue à 99,99 euros, la Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p se trouve actuellement en promotion à 74 euros sur le site Cdiscount.

Une caméra robuste simple à installer

Comme son nom l’indique, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est une caméra de surveillance dédiée à l’extérieur. Et grâce à sa certification IP65, la caméra peut fonctionner normalement par temps chaud et froid avec des températures allant de -20 ° à 50 ° degrés Celsius.

Étant sans-fil son installation se fait simplement en quelques minutes. Xiaomi intègre même une structure à vis antivol afin d’empêcher le vol de la caméra. Difficile à démonter donc, la marque équipe sa caméra d’un gyroscope capable de détecter les mouvements, et vous alertera sur votre téléphone si quelqu’un tente de déloger l’appareil. Quant à son autonomie, elle se dote d’une batterie de 5 700 mAh promettant 90 jours d’autonomie, soit 3 mois — elle se charge via un port USB-C.

Un bon rendu d’image

Cette caméra extérieure est capable de filmer avec une définition FHD soit 1920 x 1080 pixels. Côté qualité de l’image, elle est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Elle offre d’ailleurs un champ de vision à 130° pour couvrir le plus de périmètres possible. En revanche, les changements brusques de luminosité peuvent parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement. Vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge, mais l’image perd en qualité.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone. Bien évidemment, vous pouvez consulter le flux vidéo en direct via l’application dédiée. Enfin, pour utiliser ce produit, un récepteur vendu avec peut-être installé à l’intérieur de la maison. Avec ce dernier, vous pourrez ajouter des caméras individuellement, jusqu’à quatre au total, pouvant enregistrer simultanément — pour garder un œil sur votre domicile où que vous soyez. Mais, aussi sauvegarder des vidéos sur une carte SD, ou une clé USB afin d’éviter la perte et la fuite d’informations.

Xiaomi face à la concurrence

Si vous voulez comparer la caméra de surveillance extérieure de Xiaomi avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.