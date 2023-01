QE65Q80B : ce téléviseur QLED 65 pouces de Samsung est 1 000 € moins cher

Samsung a multiplié les usages des téléviseurs avec son expertise dans la technologie de l'affichage. Sa gamme Q80B par exemple peut faire office d'écran gaming. De plus, cela vous exempt de console. Actuellement, le Samsung QE65Q80B 2022 en promotion sur Ubaldi où au lieu de 1 999 euros, le téléviseur vous revient 979 euros. Ce téléviseur QLED 65 pouces de Samsung est 1 000 € moins cher.

La fête n’est pas encore terminée sur Ubaldi. En ce début d’année, l’enseigne casse le prix du Samsung QE65Q80B 2022. Il s’agit d’un téléviseur particulièrement performant où l’immersion visuelle et sonore sont les maitres mots. En ce moment, ce modèle est actuellement à 1 020 euros moins cher.

En quoi le Samsung QE65Q80B 2022 est intéressant ?

Un écran 4K QLED de 163 cm

Compatibilité HLG, HDR et HDR10+

Quatre ports HDMI 2.1

Au lieu de 1 999 euros habituellement, le Samsung QE65Q80B 2022 est maintenant disponible en promotion à 979 euros, avec 200 euros d’ODR et le code promo 10UBA4822, chez Ubaldi.

La finesse sur les bords et l’épaisseur

De tous les téléviseurs de sa catégorie, le Samsung QE65Q80B 2022 figure parmi le plus fin, en témoigne ses dimensions de 1446,5 x 829,8 x 54,7 mm. Les bords aussi sont si fins que cela accentue le côté premium et sobre de ce téléviseur. Avec un écran de 163 cm et tout de même 27,8 kg avec le pied fourni, il demande de la place, mais apporte du cachet à votre intérieur.

Samsung a mis le paquet pour que ce téléviseur livre des images d’une qualité bluffante. Il embarque le processeur Neo Quantum 4K qui récupère énormément détails qui optimisent considérablement le contraste et la luminosité. Ce SoC combine les qualités de la technologie mini LED et OLED. Cela garantit des contenus 4K peu importe la source.

Un excellent écran gaming

Les performances du Samsung QE65Q80B 2022 font que vous pouvez vous en servir de moniteur gaming. La compatibilité HDR1500, le taux de rafraichissement à 100 Hz, la prise en charge du HDR et du HDR10+ ou encore la technologie Quantum Dot rendront vos sessions de jeu immersives et confortables. L’immersion sonore est aussi de la partie avec le Dolby Atmos et la technologie OTS.

Les gamers apprécieront aussi le fait que ce téléviseur est compatible avec les consoles next-gen : Xbox Series X et PS5. De même, les principales plateformes de jeu en ligne sont disponibles sur ce modèle à travers Samsung Gaming Hub : Xbox Pass, Nvidia GeForce Now et Google Stadia. Vous pouvez le commander à travers Bixby, Alexa et Google Assistant, ce qui vous permet de lancer vocalement divers services : Spotify, Prime Vidéo, Netflix, etc.

Les alternatives au Samsung QE65Q80B 2022

