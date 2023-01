Realme GT 2 : ce puissant smartphone profite d’une belle remise avant les soldes

Vous rêvez de vous offrir un smartphone qui soit à la fois beau et puissant ? Inutile d’attendre les soldes, le Realme GT 2 voit son prix chuter de 600 à 407,10 euros. Une bonne affaire pour ce récent smartphone à la fiche technique aboutie !

Récente dans le paysage français, la marque Realme s’est rapidement imposée avec des smartphones à l’excellent rapport qualité-prix. Lancé en courant 2022, le Realme GT 2 en est un bel exemple. Ce puissant smartphone, dont les caractéristiques se rapprochent étroitement d’un modèle haut de gamme, est exceptionnellement près de 200 euros moins chers aujourd’hui.

La force du Realme GT 2

Son écran OLED 120 Hz

La puissante puce Qualcomm Snapdragon 888

La charge rapide 65 W

Lancé à 599,99 euros en mars dernier, le Realme GT 2 est actuellement disponible au prix réduit de 407,10 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme GT 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Realme GT 2 au meilleur prix ?

Un smartphone 5G performant

Bien qu’il s’agisse du modèle non Pro de la série, le Realme GT 2 ne manque pas d’arguments et surtout fait preuve d’un bon niveau de performance, comme en atteste le test de la rédaction. La puissance est apportée sur ce smartphone par l’excellente puce Qualcomm Snapdragon 888, une référence sur les modèles premium jusqu’à l’arrivée de son successeur, la Snapdragon 8 Gen 1, au printemps 2022. C’est sans compter qu’elle est compatible avec la 5G.

Le SoC est de plus épaulé sur cette version par 12 Go de mémoire vive, ce qui permet au Realme GT 2 de faire tourner des jeux gourmands et de gérer sans encombre le multitâche. L’expérience utilisateurs est d’autant plus appréciable que ce smartphone est équipé d’un large écran AMOLED de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz.

Une bonne autonomie et une charge rapide

L’autre force principale du Realme GT 2 réside dans sa large autonomie de plus d’une journée en utilisation normale. Celle-ci est permise par une batterie XL de 5000 mAh, compatible de surcroît avec la charge rapide SuperDart 65 W. Une demi-heure suffit alors pour recharger intégralement son smartphone.

Pour maintenir un prix attractif, Realme a toutefois dû faire quelques compromis. La partie photo se veut donc plus basique, mais pour autant très correcte avec, au programme, le très bon capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels adossé à un OIS et déjà repéré sur des photophones tels que l’Oppo Find X5 Pro. Ce capteur est complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un macro de 2 mégapixels. Une belle configuration qui montre néanmoins ses limites lorsque la luminosité est faible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT 2.

Smartphones moins de 500 €

Afin de savoir quel produit de la catégorie correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.