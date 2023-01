L’iPhone 13 se négocie à un bien meilleur prix à l’occasion des soldes d’hiver

Si des rumeurs courent déjà à propos du futur iPhone 15, c'est plutôt l'iPhone 13 qui nous intéresse ici. Avec de nombreuses similitudes avec l'iPhone 14, il reste un excellent investissement, surtout avec une promotion : son prix passe de 909 euros à 749 euros pour le modèle 128 Go.

Même avec l’apparition de l’iPhone 14, l’ancien fleuron d’Apple reste très recommandable. L’iPhone 13 que nous avons noté 9/10 par le passé est à l’heure actuelle plus intéressant que son successeur. Il faut dire que peu de choses les séparent, esthétiquement les mêmes, ils profitent de la même puce à quelques détails près. Le modèle de l’an passé garde a un sérieux atout, c’est son prix qui devient encore plus bas durant les soldes avec 160 euros de remise.

L’iPhone 13 est toujours d’actualité grâce à…

Un écran OLED de qualité

Des performances solides avec la puce A15 Bionic

Son endurance améliorée : jusqu’à 2 jours selon l’utilisation

Proposé à 909 euros à son lancement, l’iPhone 13 (128 Go) est actuellement en promotion à 749 euros en utilisant le code 25DES299 sur Cdiscount.

Un bon investissement dans le temps

En conservant la puce A15 Bionic, l’iPhone 14 ne possède pas de réel gain de performances face à l’iPhone 13. Ce dernier reste tout à fait apte à gérer tout type de tâche sans ralentissement. L’expérience utilisateur sera fluide que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum.

Puis, Apple propose généralement plus de cinq ans de mis à jour, il devrait donc tenir un bon moment. Pour le moment, vous pouvez profiter d’iOS 16, avec l’écran de vérouillage personnalisable et ses autres fonctions. Quant à la partie autonomie, l’iPhone 13 est endurant pour tenir une bonne journée, même avec un usage plutôt intense.

La qualité Apple

Face à son prédécesseur, l’iPhone 13 gagne en épaisseur et prend quelques grammes, mais rien de très alarmant, car il offre une bonne prise en main avec son format rectangulaire et sa diagonale de 6,1 pouces. Pour ceux qui souhaiteraient un taux de rafraîchissement élevé, il reste réservé à la gamme Pro. Ici la version classique reste limitée à 60 Hz, mais la navigation sera quand même très agréable et optimisée. Sa dalle OLED est d’ailleurs d’une grande qualité avec une luminosité améliorée et dont la taille de l’encoche a été réduite de 20 % pour libérer un peu d’espace sur le haut de l’écran. Néanmoins, cela ne permet pas d’afficher plus d’informations, c’est assez dommage.

Enfin, l’iPhone 13 reste un très bon photophone. Il se compose de deux capteurs de 12 mégapixels avec un objectif large et un ultra-large. La seule différence face à l’iPhone 14 est qu’il apporte de meilleures performances en basse lumière en embarquant le même capteur que le 13 Pro. Les clichés offrent tout de même d’un très bon niveau de détails.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur l’iPhone 13.

