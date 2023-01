L’ampoule connectée abordable de Xiaomi est de retour à petit prix pour les soldes

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est sans aucun doute l'une des ampoules connectées les plus abordables du marché. Et, c'est d'autant plus vrai pendant les soldes d'hiver 2023, puisque son prix passe de 14,99 euros à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

Pour celles et ceux qui veulent juste profiter des fonctionnalités de contrôle à distance pour l’éclairage intérieur du domicile, pas besoin de choisir une ampoule connectée onéreuse qui propose des millions de couleurs différentes. Pour cela, il y a Xiaomi qui propose sa Mi LED Smart Bulb Warm White à un prix défiant toute concurrence. Surtout, qu’en ce moment ce sont les soldes, et l’ampoule abordable du constructeur chinois chute sous les 10 euros.

Les points forts de la Mi LED Smart Bulb Warm White

Une installation simple et rapide

Une ampoule avec une longue durée de vie

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 14,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est actuellement affichée en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount.

Une longue durée de vie

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White ne propose pas des millions de couleurs comme d’autres modèles du catalogue de la marque. Elle propose simplement une lumière jaune chaude, avec une luminosité de 810lm, idéale pour créer dans votre intérieur une atmosphère chaleureuse. Vous pouvez évidemment régler l’intensité, et même choisir par recommandations d’éclairages en fonction de la situation — si vous êtes en train de lire, par exemple.

La Mi LED Smart Bulb Warm White a surtout une très longue durée de vie. Grâce à la technologie LED, plus économe et plus durable que n’importe quelle ampoule incandescente, permet à la lumière de Xiaomi d’éclairer votre vie pendant 25 000 heures. Selon la marque, cela représente environ 11 ans, à raison de 6 heures par jour.

Compatible avec les principaux assistants vocaux

L’ampoule connectée de Xiaomi est aussi très facile à installer. Pas besoin de pont de connexion (ou hub) comme chez Philips Hue, il suffit de la brancher sur un port E27, d’allumer l’interrupteur, puis de sortir votre smartphone sur lequel est préalablement installée l’application Mi Home. Depuis celle-ci, vous aurez juste à appareiller votre ampoule connectée avec le réseau Wi-Fi de votre domicile, pour qu’elle soit directement prête à l’emploi.

Elle est également très simple à utiliser grâce aux différents assistants vocaux, que ce soit Google Assistant ou Amazon Alexa. Les deux sont compatibles avec l’ampoule de Xiaomi, donc si vous avez une enceinte connectée Nest ou Echo, vous pourrez directement demander d’allumer telle ou telle lumière présente dans la pièce que vous voulez. C’est super pratique, surtout que vous pourrez aussi programmer des routines pour automatiser le tout. Dommage en revanche qu’elle ne soit pas compatible avec Apple HomeKit.

