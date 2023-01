Soldes d’Hiver : voici les meilleurs deals disponibles chez Cdiscount

Les soldes d'hiver marquent le début de l'année 2023 en termes d'événement commercial. Et, quel démarrage, avec des produits Tech à prix vraiment séduisants. Cdiscount possède quelques pépites dans son catalogue. Voici celles que nous avons retenues.

Les soldes d’hiver permettent de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech de l’année dernière. En effet, grâce à Cdiscount, vous pourrez obtenir à prix (très) réduit les smartphones, tablettes, TV et autres, qui ont marqué 2022. Les promotions sont extrêmement nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des soldes sur Cdiscount

Ecovacs Deebot N8

Sur le marché des aspirateurs robots, le constructeur Ecovacs met un point d’honneur à proposer de bons produits, et cela, au meilleur rapport qualité-prix. Parmi eux, on retrouve le Deebot N8, un aspirateur robot capable de nettoyer votre domicile efficacement, surtout qu’il s’équipe d’un système de lavage pour rendre vos sols encore plus propres. Généralement coûteux, la marque a conçu ce robot 2-en-1 à un prix plutôt accessible. Durant les soldes, il perd 150 euros de son prix.

Quels sont les atouts du Deebot N8 ?

Un nettoyage 2 en 1 : passe la serpillère et nettoie

Une bonne puissance d’aspiration sur tous types de sols

Et une cartographie précise

Proposé sur le site Ecovacs à 399 euros, l’aspirateur robot Deebot N8 tombe à 249 euros sur Cdiscount durant les soldes.

Realme 9

Le Realme 9 est un smartphone d’entrée de gamme. Pour son prix peut-être, mais c’est sans compter sur sa fiche technique équilibrée qui se rapprocherait presque du segment milieu de gamme. Avec une bonne expérience logicielle, et une autonomie longue durée, ce smartphone a tout pour plaire, d’autant plus qu’il bénéficie d’une réduction de 80 euros pendant les soldes d’hiver.

Les points positifs du Realme 9

Un écran Amoled FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace

Une excellente autonomie

Sans oublier l’interface proche d’Android stock

Vendu au prix conseillé de 279,99 euros, le Realme 9 (4G) est remisé à 199 euros sur le site Cdiscount. Il est disponible chez Amazon au même prix.

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05

Beaucoup de solutions s’offrent à vous si vous êtes à la recherche d’un PC polyvalent pas trop cher. À ce sujet, Lenovo compte des modèles qui peuvent vous séduire. Ce modèle affiche déjà un bon rapport qualité/prix, mais Cdiscount vous le cède à -33% pour les soldes.

Qu’attendre du Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 ?

Le combo Ryzen 5 3500U + Radeon Vega 8 ;

Un design raffiné et une excellente finition ;

Un écran 15,6 Full HD au format 16:9.

Au lieu de 599 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

Logitech G Pro

Pour les joueurs exigeants qui veulent passer au tout sans-fil, mais qui cherchent avant tout la performance, les références ne manquent pas. Heureusement, quelques marques sortent du lot et c’est notamment le cas de Logitech qui est réputée pour proposer d’excellents périphériques durables et de qualité. Pendant les soldes, l’une de ses références, la Logitech G Pro se retrouve avec une trentaine d’euros en moins chez Cdiscount par rapport à son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir de la G Pro

Une souris sans fil légère qui offre une bonne prise en main

Capteur optique performant

Revêtement qui ne laisse pas de traces

Expérience personnalisable via le logiciel G

Grâce à une remise d’environs 30 euros sur son prix habituel, la souris Logitech G Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros chez Cdiscount.

Galaxy Tab S7 Plus

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus a tous les atouts d’une très bonne tablette Android : écran AMOLED à 120 Hz, design élégant, processeur costaud, charge rapide, compatibilité avec le stylet S Pen. La Galaxy Tab S7 Plus avait d’ailleurs récolté un joli 8/10 sur Frandroid. En cette période de soldes, vous aurez la version 6 + 128 Go 27% moins chère chez Cdiscount.

Qu’attendre de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus ?

Une dalle Super AMOLED de 2 800 x 1 752 pixels ;

Un taux de rafraichissement à 120 Hz ;

Le processeur Snapdragon 865+ ;

Un design soigné et dans l’air du temps.

Au lieu de 759 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus (6 + 128 Go) est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy A33 5G

Toujours aussi populaire, la gamme A de Samsung attire par sa fiche technique équilibrée et son prix relativement accessible. Le Galaxy A33 5G est l’un de ses fiers représentants, et aspire à offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Il devient d’ailleurs plus accessible après 15 % de remise.

Initialement affiché à 379 euros sur le site du constructeur, le Samsung Galaxy A33 5G est désormais vendu à 329 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Redmi Note 11

Celles et ceux qui ont un petit budget, mais qui recherchent tout de même un smartphone efficace peuvent sans souci se tourner vers Xiaomi, qui propose des modèles d’entrée de gamme tout à fait recommandable. C’est le cas des Redmi Note 11, qui possède de nombreux atouts malgré quelques concessions nécessaires pour maintenir un prix contenu. Actuellement, les soldes font baisser le prix de ce smartphone, le rendant ainsi encore plus intéressant.

Initialement affiché à 249,90 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi Redmi Note 11 (128 Go) est désormais vendu à 182,97 euros sur Cdiscount.

Oppo Reno 7

Disponible depuis quelques mois, l’Oppo Reno 7 est un smartphone milieu de gamme qui contrairement au Reno 6, se veut sous la barre des 350 euros. Une baisse de prix qui s’accompagne de quelques concessions, certes, mais la fiche technique qu’il propose est très convaincante : une charge rapide, de belles performances et surtout un prix plus convaincant grâce à cette offre qui lui fait perdre 80 euros sur son prix de lancement.

Que propose le Oppo Reno 7 ?

Une belle dalle AMOLED FHD+ à 90 Hz ;

Un puissant SoC Qualcomm Snapdragon 680 ;

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide ;

Petit plus : tourne sous Android 12.

Disponible à sa sortie à 329 euros, le Oppo Reno 7 (8 + 128 Go) est en ce moment le téléphone tombe à 249 euros seulement.

HP Pavillon 15

Avec le modèle HP Pavillon (15-eh1043nf), c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. Il le mérite de proposer une puce Ryzen 5 associée à 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go, le tout pour moins de 500 euros. Une bonne affaire pour qui souhaite un PC portable capable d’encaisser une journée de productivité sans débourser une grande somme.

Les avantages du HP Pavillon 15

De belles finitions

Des performances soldes grâce la puce AMD Ryzen 5 5500U

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 727,86 euros, le PC portable HP Pavillon (15-eh1043nf) est disponible en promotion à 499 euros sur le site Cdiscount.

iPhone SE 2020 (128 Go)

L’iPhone SE a vu le jour en 2016, et a continué d’être mis à jour par la firme de cupertino. Si une nouvelle version compatible 5G est sortie récemment, le modèle de 2020 reste un smartphone très recommandable pour celles et ceux qui veulent profiter de l’écosystème Apple à moindre frais. La quatrième itération ne devrait d’ailleurs pas voir le jour. Il est don le smartphone le plus abordable que vous pouvez actuellement trouver chez Apple surtout maintenant qu’il coûte moins de 400 euros.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPhone SE 2020.

En quoi l’iPhone SE 2020 est intéressant ?

Un petit format idéal en main

La puissance de l’A13 Bionic

Le plus accessible pour profiter d’une expérience iOS

Ainsi que la compatibilité charge sans fil

Au lieu de 529 euros habituellement, l’iPhone SE 2020 (128 Go) voit son prix baisser de 130 euros et s’affiche maintenant à 399 euros sur Cdiscount.

LG OLED48C2

La gamme C2 de LG compte en tout six déclinaisons. La version 48 pouces reste emblématique dans la mesure où c’est le premier téléviseur OLED de petite taille à être commercialisé. Son succès a consolidé la réputation de LG sur le marché des TV OLED. Pour l’avoir à prix réduit, les soldes sont le bon moment puisqu’il bénéficie de 300 euros de remise.

En quoi le TV LG OLED48C2 est intéressant ?

Avec le processeur Alpha 9 Gen 5 et webOS

Immersion visuelle avec Dolby Vision IQ

Quatre ports HDMI 2.1

Une dalle OLED Evo de 121 cm avec 120fps en 4K

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le TV LG OLED48C2 est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez Cdiscount.

Samsung HW-K335

L’audio des téléviseurs n’est pas toujours à la hauteur de sa performance graphique. Si vous désirez améliorer considérablement le son de votre TV sans vous ruiner, la meilleure option à l’heure actuelle est la barre de son. Avec la Samsung HW-K335, vous ferez une économie de 50 % en l’achetant pendant les soldes d’hiver.

En quoi la Samsung HW-K335 est intéressante ?

Une puissance totale de 130 W

Compatible Dolby Digital

Une restitution précise et un son surround 2.1

Au lieu de 199 euros habituellement, la Samsung HW-K335 est maintenant disponible en promotion à 99 euros sur Cdiscount.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Fidèle à sa marque de fabrique, Google est revenu en 2022 avec deux nouveaux smartphones : les Google Pixel 7 et 7 Pro. Pixel Expérience améliorée et photographie optimisée, le cru 2022 était proposé à moins de 1 000 euros. Pendant les soldes, leurs prix sont encore plus intéressants avec des réductions allant de 50 euros pour l’un et jusqu’à 100 euros pour l’autre.

Les points fort des Google Pixel 7 et 7 Pro

L’expérience Android à son meilleur niveau ;

un appareil photo boosté à l’IA de Google ;

un très bon rapport qualité/prix y compris sans les soldes.

Ce que le Google Pixel 7 Pro a en plus

Un module téléobjectif supplémentaire ;

un Super Res zoom ;

une batterie un peu plus imposante.

Pendant les soldes, Cdiscount fait ainsi baisser le prix de ces deux très bons smartphones. Le Pixel 7 passe alors de 649 à 599 euros, et le Pixel 7 Pro passe de 899 à 799 euros.

Bose QC 45

Pionnier de la technologie de réduction de bruit, Bose ne se presse pas pour renouveler annuellement sa gamme QuietComfort. Le constructeur préfère prendre son temps pour améliorer significativement chaque mouture. Actuellement, la référence Bose QC 45 coûte 100 euros de moins pour les soldes d’hiver 2023.

En quoi le Bose QC 45 est intéressant ?

Un casque ergonomique et Bluetooth multipoint

Une grande autonomie

Réduction de bruit active et mode transparent

Au lieu de 349 euros habituellement, le Bose QC 45 est maintenant disponible en promotion à 245,99 euros chez Cdiscount.

Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 représente le milieu de gamme et propose une fiche technique équilibrée et suffisante pour certains usages. Il a l’avantage de profiter du savoir-faire de la marque, dans une tranche tarifaire aux alentours des 300 euros. Pendant les soldes, il bénéficie de 110 euros de réduction.

Le Galaxy M32 en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,4 pouces en FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace et une expérience utilisateur agréable

Une grosse batterie pour tenir la cadence

Lancé à 309 euros, le Samsung Galaxy M32 se négocie moins cher à l’occasion des soldes : 199 euros seulement sur Cdiscount.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

