Cette TV QLED de 43 pouces sous Android TV chute sous les 300 € pour les soldes

Nokia diversifie depuis quelque temps ses activités et commence à se faire un nom du côté des TV d'entrée de gamme. La preuve en est avec sa Smart TV QLED de 43 pouces qui est en ce moment en promotion à 297 euros au lieu de 349 euros.

C’est le constructeur StreamView qui se cache derrière la plupart des modèles de TV Nokia. C’est le cas de cette smart TV QLED 4K de 43 pouces. Si elle se positionne sur l’entrée de gamme, on peut y trouver quelques caractéristiques plus avancées. Ce téléviseur profite en ce moment de 15 % de réduction pour les soldes.

Les atouts du Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K

La technologie Quantum Dots sur une petite diagonale

Chromecast intégré

Compatible Google Assistant

Au lieu de 349 euros habituellement, le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K est maintenant disponible en promotion à 297 euros sur Amazon pendant les soldes.

L’expérience Android TV sans compromis

StreamView a choisi d’intégrer nativement Android TV et Chromecast dans le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K. L’avantage pour l’utilisateur, c’est l’accès à divers types de contenus : du streaming, des jeux, des programmes TV, des applications, soit environ 7 000 plateformes. Si les principaux services de streaming sont disponibles, Netflix et YouTube disposent d’un bouton dédié sur la télécommande rétroéclairée.

À part la télécommande, vous pouvez tout à fait commander le téléviseur par la voix grâce à sa compatibilité avec Google Assistant. Ainsi, vous n’avez qu’à formuler votre requête et l’assistant virtuel s’exécutera. Vous avez également la possibilité de diffuser sur l’écran de la smart TV le contenu de vos mobiles grâce à Chromecast. Vos contenus s’afficheront alors jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160 pixels) à 50 Hz.

Des caractéristiques un peu plus évoluées que l’entrée de gamme

En 2023, la plupart des téléviseurs 4K premium embarque la technologie Quantum Dots. Cette dernière se caractérise par la diffusion d’images riches, nettes et immersives ainsi qu’une luminosité de très bonne qualité. C’est possible avec un spectre de couleurs particulièrement large. C’est disponible sur le Nokia QLED Smart TV 43 pouces 4K. Vous aurez des images plus réalistes que jamais. On notera surtout la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

Niveau connectique, il y a tout : une prise jack 3,5 mm, un port Ethernet, deux entrées HDMI classiques, une entrée HDMI compatible ARC, deux ports USB-A et une sortie audio optique. Avec une puissance de 2 x 10 W, ce modèle livre un son surround 5.1 (Dolby Digital Plus), ce qui est appréciable pour un téléviseur de ce segment.

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.