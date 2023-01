A moins de 400 euros, ce PC Portable propose un excellent rapport qualité/prix

La gamme IdeaPad 3 de Lenovo compte nombre de modèles, dont certains sont devenus une référence sur les PC à bas prix. Parmi eux, il y a la version 15ADA05 qui se distingue par une configuration solide pour son tarif affiché. Cdiscount vous offre une belle réduction sur ce modèle pour les soldes d'hiver, de 599 euros à 399 euros.

Beaucoup de solutions s’offrent à vous si vous êtes à la recherche d’un PC polyvalent pas trop cher. À ce sujet, Lenovo compte des modèles qui peuvent vous séduire. Ce modèle affiche déjà un bon rapport qualité/prix, mais Cdiscount vous le cède à -33% pour les soldes.

Qu’attendre du Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 ?

Le combo Ryzen 5 3500U + Radeon Vega 8 ;

Un design raffiné et une excellente finition ;

Un écran 15,6 Full HD au format 16:9.

Au lieu de 599 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

Un PC compact et ergonomique

Élégant, sobre et fin, le Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 se trouve être ergonomique. Ce PC n’est pas encombrant avec ses 36,22 × 25,34 × 1,99 cm. Vous n’aurez pas non plus du mal à l’emmener avec vous vu qu’il pèse 1,85 kg — une masse raisonnable pour un pc de 15 pouces. On se passe par contre de pavé tactile rétroéclairé, mais avec son positionnement tarifaire, c’est assez normal. Niveau connectique, l’ordinateur est relativement bien équipé : deux ports USB 3.0, un port HDMI 1.4 et un port USB 2.0 et une prise mini Jack 3.5 mm.

Pour ce modèle, on a droit à une batterie en Lithium-polymère de 35 Wh. Ce n’est pas le plus endurant, mais cet Ultrabook gamer arrive quand même à tenir près de 10 heures en usage classique. Pour son segment, c’est tout à fait notable. Enfin, le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi ac (2×2) sont de la partie pour la connectivité.

