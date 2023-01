L’un des derniers TV 4K OLED en 65 pouces de LG chute à un prix inédit pour les soldes

Si vous attendiez les soldes pour passer à l'OLED, vous pourrez par exemple opter pour le modèle LG OLED65CS, qui profite d'une réduction doublée d'un code promo sur Rakuten : il passe ainsi de 1 499 euros à 1 279 euros.

C’est fin 2022 que LG a introduit une nouvelle série de TV OLED, intitulée CS. Il s’agit là d’un mélange entre les excellentes gammes C1 et C2 : le design des CS provient de la première, les performances de la deuxième. Le modèle LG OLED65CS en est un bon représentant, et le point positif, c’est que son prix n’est plus aussi élevé qu’auparavant grâce à une réduction de 220 euros.

Les points forts du TV LG OLED65CS

Une belle dalle OLED de 65 pouces

De bonnes performances avec le processeur Alpha 9 Gen 5

Prise en charge du HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 499 euros, puis réduit à 1 329 euros, le TV LG OLED65CS est désormais proposé à 1 279 euros sur Rakuten grâce au code promo TV50. Vous aurez d’ailleurs droit à 66,45 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Un design déjà apprécié

Comme précisé plus haut, le TV LG OLED65CS emprunte le design des modèles de la gamme C1. Et si cette dernière n’est plus toute jeune, ses caractéristiques physiques sont toujours aussi appréciables, avec ses lignes épurées, ses bordures d’écran fines et son long pied métallique bien solide. On n’aura toutefois pas droit à la nouvelle conception de fabrication des C2, qui bénéficient d’un nouveau cadre en fibre composite, qui permet de réduire le poids de l’ensemble du téléviseur.

En revanche, concernant son écran, le LG OLED65CS embarque bel et bien la dalle des TV C2, bien plus lumineuse que celles des C1. Autrement, on profitera bien sûr des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches.

Les bonnes performances de la série C2

Dans les entrailles du LG OLED65CS, on retrouvera le processeur Alpha 9 Gen 5 qui propulsait les TV de la gamme C2. Ce processeur assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés et un niveau de détails nettement supérieur à celui de la génération précédente. Côté compatibilités, le HDR, HDR10 ainsi que le Dolby Vision IQ, qui est une évolution du Dolby Vision classique et qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement pour une meilleure perception des petits détails, seront de la partie. Côté son, on profitera d’une émulation Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif qui se diffuse dans toute la pièce.

Le gaming n’est pas oublié

Le TV LG OLED65CS est également tout à fait adapté au gaming, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync. Ajoutons à cela une dalle rafraîchie à 100 Hz pour davantage de fluidité, et un temps de réponse de 1 ms pour plus de réactivité.

Enfin, ce téléviseur tourne avec la nouvelle interface webOS 22, qui apporte quelques nouveautés, comme la gestion de plusieurs profils, ainsi que la nouvelle game bar. Mais on devra se passer de la fonctionnalité Always Ready, un mode veille permanent qui donne accès à l’assistant vocal. Les assistants vocaux seront tout de même de la partie, ainsi que le AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

