Ce PC portable gaming surpuissant (i7 + RTX 3070 Ti) est 500 € moins cher pour les soldes

Avec sa fiche technique solide, le PC portable gaming Gigabyte Aero 16 pourrait convenir à tous les joueurs et créatifs exigeants. Pendant les soldes, son prix devient même plus intéressant puisqu'il passe de 1 999 euros à 1 499 euros chez Rue du commerce.

Les férus de jeux vidéo ou les créatifs recherchent bien souvent une machine suffisamment puissante pour enchaîner les parties sans ralentissement ou faire du montage vidéo sans accroc. Le PC portable Gigabyte Aero 16 pourrait bien satisfaire ces exigences, avec son processeur très puissant, sa carte graphique efficace ou encore son écran OLED. S’il est évidemment très cher en temps normal, ce modèle voit en ce moment son prix baisser à l’occasion des soldes. C’est au total 500 euros de réduction qui sont proposés.

Les points forts du laptop Gigabyte Aero 16

Un écran OLED de 15,6 pouces et rafraîchi à 120 Hz

Combo i7-12700H + RTX 3070 Ti + 16 Go de RAM

Un gros SSD de 2 To

Initialement affiché à 1 999 euros, le PC portable gaming Gigabyte Aero 16 est désormais proposé à 1 499 euros chez Rue du Commerce.

Une machine aux finitions premium

À première vue, le laptop Gigabyte Aero 16 apparaît comme une machine bien finie, aux lignes épurées et soignées. Avec son châssis argent dénué de fioritures, le PC portable pourra convenir à celles et ceux qui recherchent davantage de minimalisme. Mais derrière cette simplicité apparente, se cache tout de même une caractéristique premium très recherchée par les utilisateurs en quête d’une belle qualité d’image : l’appareil embarque en effet un écran OLED de 15,6 pouces, encadré de très fines bordures, qui assurera ainsi des noirs profonds et des contrastes infinis. Les images seront quant à elles très réalistes grâce à la gamme de couleurs large de de 100% DCI-P3 vantée par la marque. Un bon point pour les créatifs. Mais ce n’est pas tout, puisque cet écran est aussi rafraîchi à 120 Hz, ce qui promet une excellente fluidité d’images.

De hautes performances

Côté performances, Gigabyte n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur une configuration très puissante. Il intègre en effet un processeur Intel Core i7-12700H de dernière génération (boost jusqu’à 4,7 GHz), épaulé par 16 Go de mémoire vive et complété par une carte graphique RTX 3070 Ti. En d’autres termes, vous pourrez lancer et faire tourner des jeux dans les meilleures conditions, y compris graphiques, sans ralentissement. Cette configuration sera tout aussi idéale pour les créatifs qui enchaînent les montages vidéo ou photo. Ajoutons à cela un SSD d’une capacité considérable de 2 To, qui vous apportera non seulement un gros stockage, mais aussi des lancements rapides et des temps de chargement considérablement réduits.

Enfin, concernant sa connectique, celle-ci est assez fournie avec un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports Thunderbolt 4 (support DisplayPort) ou encore une prise jack 3,5 mm. Le PC portable est également doté du Wi-Fi 6 et du Bluetooth V5.2.

Lire aussi

Quel est le meilleur PC portable gamer à choisir en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).