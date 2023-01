Ce surprenant moniteur FHD 24″ de HP passe sous les 100 € pour les soldes

HP est un acteur important du high-tech. Le groupe a une longue expérience dans le domaine et sur le marché des écrans PC, la firme américaine dispose des modèles avec d'excellents rapports qualité/prix. C'est notamment le cas du HP M24F. Pour les soldes, ce moniteur est encore moins cher : 99 euros au lieu de 169 euros.

Des moniteurs, on en trouve de tous les prix. Si vous recherchez un écran PC fonctionnel qui coute peu cher, le HP M24F pourrait bien vous plaire. Ce moniteur LED est en promotion : 42 % moins cher pour les soldes d’hiver. C’est le bon moment de s’équiper à tout petit prix pour le début d’année 2023.

Qu’attendre du HP M24F ?

Une dalle IPS de 24 pouces à 75 Hz

Une résolution native de 1 920 x 1 080 pixels

Un temps de réponse de 5 ms

Au lieu de 169 euros habituellement, le HP M24F est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez E.Leclerc.

Voici une alternative encore moins chère avec le AOC E2270SWHN remisé à seulement 79 euros sur Cdiscount.

Fin, léger et épuré

Le HP M24F arbore un design soigné avec des bordures très fines sur trois côtés. Ce moniteur est également fin avec une épaisseur de 3,4 cm (dimensions 53,58 x 3,4 x 31,56 cm). Cela ajoute de l’élégance à cet écran PC de 60 cm de diagonale. Vous n’aurez pas non plus du mal à l’installer avec son poids de 2,5 kg. Ce modèle dispose d’un pied amovible assorti au châssis. On a ici un angle de vue de 178°.

Ce moniteur PC est au format 16:9, dont l’écran de 24 pouces affiche une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement à 75 Hz et une densité est 93 ppp. Certifié Eyesafe, cet écran protège les yeux de la lumière bleue. La certification TÜV est aussi de la partie, gage d’un affichage de qualité. Cette configuration vous permettra d’accomplir toutes vos tâches bureautiques et occupations quotidiennes.

Un moniteur PC réactif

Ce qui est assez impressionnant avec le HP M24F, compte tenu de son positionnement tarifaire, c’est son temps de réponse de 5 ms GtG. Un si faible temps de latence assure du confort à l’usage. À cela s’ajoute sa compatibilité FreeSync. Cette technologie apporte une fluidité certaine aux images qui gagnent en précision et netteté. Niveau gamme de couleurs, c’est du sRGB de 99 %.

Vous pouvez enfin personnaliser les réglages de l’écran depuis HP Display Center. Avec ce logiciel, vous pouvez paramétrer la luminosité, les couleurs, l’image, etc. Bien que polyvalent, HP a dû procéder à des concessions. On se contente, pour les connectiques, que d’un port HDMI 1.4 (compatible HDCP) et d’un connecteur VGA. On se passera également de microphone.

