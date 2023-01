Pourquoi ce PC portable gaming avec 400 € de réduction est une excellente affaire des soldes ?

Vous réfléchissez à investir dans un nouveau PC portable gaming ? Quelle meilleure occasion que les soldes ? Aujourd'hui, le modèle Nitro 5 (AN515-57) d’Acer chute à 899,99 euros contre 1 299,99 euros habituellement.

L’Acer Nitro 5 (AN515-57) possède des caractéristiques solides pour convenir à la plupart des gamers exigeants. Pour moins de 900 euros, il intègre une carte graphique Nvidia RTX 3060 — idéale pour faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions — le tout couplé à un processeur i5 de 11e génération pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il coûte 400 euros de moins pour les soldes.

Les atouts du Acer Nitro

Un écran Full HD de 15,6 pouces rafraîchis à 144 Hz

Une RTX 3060 couplée à un i5 de 11e gen

Accompagné d’un SSD NVMe de 512 Go + 16 Go de RAM

Bonus : 3 mois de Xbox Game Pass

Habituellement vendu à 1 299,99 euros, l’ordinateur portable Acer Nitro 5 AN515-57 bénéficie de plus de 30 % de remise et se trouve désormais à 899,99 euros chez la Fnac. Vous avez même 3 mois offerts au Game Pass d’Xbox. On le retrouve aussi au même prix chez Darty.

On trouve aussi le modèle Lenovo Gaming 3 15ACH6 avec à peu près la même configuration, mais avec 8 Go de RAM au lieu de 16. Il est en promotion à 749 euros avec le code promo 50TOPINFO sur Cdiscount.

Une configuration suffisante pour les gamers

Le modèle AN515-57 de la gamme Nitro peut aisément faire tourner tous les derniers jeux triple A dans de très bonnes conditions graphiques. Pour cela, il mise sur une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et un SSD NVMe de 512 Go pour lancer rapidement les jeux, et obtenir des temps de chargement réduits.

Vous pourrez également compter sur son écran rafraîchi à 144 Hz. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Autrement, il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-11400H avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Pour combler les joueurs et joueuses nomades

Pour être amenée partout avec soi, Acer met en avant sa solidité et propose un boîtier robuste noir qui s’accompagne d’un clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage. Sa dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels) est dotée d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux. Et pour parfaire le tout, Acer propose des haut-parleurs compatibles avec la technologie DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu.

Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 9 heures d’autonomie, mais il ne faudra pas en espérer autant d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec un port USB-C, trois ports USB 3.2 Gen 1, une entrée HDMI et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2 et dispose même de Windows 11 nativement.

