Le OnePlus 11 est en précommande, avec un prix très attractif pour du premium

En marge du CES, le OnePlus 11 a été dévoilé au début du mois de janvier 2023. Il propose une belle montée en gamme par rapport à son prédécesseur, avec un prix qui, encore une fois, ne dépasse pas la barre symbolique des 1 000 euros. Il est dès à présent en précommande chez plusieurs e-commerçants.

Après Samsung avec ses Galaxy S23, c’est au tour de OnePlus de lever officiellement le voile sur son nouveau smartphone haut de gamme pour l’année 2023. Il s’agit du OnePlus 11… Eh oui, il est tout seul et aucune version Pro du téléphone est prévue pour le moment. Cependant, il a tout d’un Pro grâce à une fiche technique surboostée, d’autant plus qu’il a un net avantage par rapport à la concurrence : son prix. En effet, le OnePlus 11 ne dépasse pas les 1 000 euros, quel que soit le modèle que vous choisirez.

Où précommander le OnePlus 11 ?

Deux modèles sont disponibles pour le OnePlus 11 : l’un 8+128 Go à 849 euros et l’autre 16+256 Go à 919 euros. Pour les précommandes qui courent jusqu’au 16 février prochain, le premier s’accompagne des OnePlus Buds Pro 2 (d’une valeur de 179 euros) tandis que le second vous offre une enceinte Bluetooth de la marque Bang & Olufsen (d’une valeur de 299 euros).

Il est même possible d'échanger un ancien téléphone pour obtenir un bonus de 100 euros.



Tout savoir sur le OnePlus 11

Le OnePlus 11 est la suite logique de l’année dernière. Il conserve globalement le même design que son prédécesseur, avec notamment cette plaque de cuisson qui renferme en fait les capteurs de l’appareil photo, sur le coin gauche en haut du dos du smartphone. Contrairement aux concurrents, la marque chinoise ne fait pas la course aux nombres de pouces ou de mégapixels. Non, OnePlus fait les choses de manière équilibrée et propose un capteur principal de 50 mégapixels ou encore un ultra grand-angle de 48 mégapixels.

Là où la onzième itération de ce téléphone haut de gamme prend des risques, c’est sur le téléobjectif, puisqu’elle intègre un x2 dédié aux photos en mode portrait. Ce dernier bénéficie d’une technologie « d’identification multispectrale » à 13 canaux, censé aider à « couvrir tous les scénarios photographiques ». Selon notre test, il est facile de « s’amuser avec ce x2 optique, sans jamais trop se tromper sur la prise de vue ».

Évidemment, côté performances, OnePlus continue de proposer ce qu’il se fait de mieux sur ses smartphones premium. Le OnePlus 11 s’équipe alors naturellement du Snapdragon 8 Gen 2, avec 8 ou 16 Go de RAM selon le modèle choisi. La puce de Qualcomm promet un gain en performances de 35 % pour le CPU et 25 % pour le GPU. Concrètement, aucune utilisation en 2023, ni même pour les années plus tard, ne mettra à mal cette configuration. De plus, la chauffe est plutôt bien gérée. Pour ce qui est de l’expérience utilisateur, elle est parfaitement fluide, d’ailleurs sous Android 13 avec l’interface Oxygen OS.

Pour profiter du OnePlus 11 comme il se doit, vous aurez enfin droit à un excellent écran OLED de 6,7 pouces, avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la technologie LTPO 3.0 pour économiser un peu de batterie. D’ailleurs, cette dernière propose une capacité de 5 000 mAh, ce qui est amplement suffisant pour tenir toute une journée, voire plus selon l’utilisation. Vous pourrez cependant compter sur la charge SuperVOOC de 100 W en cas de besoin, qui met seulement 20 minutes pour passer de 9 à 100 %.

Petite originalité propre à la marque, l’Alert Slider, logé dans le cadre au niveau du bloc photo, continue sa route après avoir été enlevé du OnePlus 10T. Pour rappel, il s’agit d’un bouton coulissant situé sur la tranche du téléphone avec trois options : son activé, vibreur, silencieux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 11.

