Le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est à un meilleur prix que pendant les soldes

Si vous souhaitez apporter davantage de puissance à votre PC, tout en augmentant sa capacité de stockage, il faudra opter pour un SSD efficace. Le modèle Samsung 870 QVO de 1 To est une bonne solution, notamment grâce à son prix, qui passe de 109,89 euros à 64,99 euros sur Amazon.

Ces soldes d’hiver ont sans conteste permis de faire de très bonnes affaires. Mais il arrive que certaines offres intéressantes soient publiées après cette période de grosses réductions. Par exemple, le SSD interne Samsung 870 QVO, un modèle robuste doté d’une vitesse de transfert élevé, est actuellement affiché à un meilleur prix que pendant les soldes.

Les points essentiels du SSD Samsung 870 QVO

Une vitesse de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Une capacité de 1 000 Go

Facile à installer

D’abord affiché à 109,98 euros, le SSD interne Samsung 870 QVO est désormais proposé à 64,99 euros sur Amazon.

Un SSD plus endurant

Le premier atout du SSD interne Samsung 870 QVO, c’est évidemment son installation facile : doté du format standard SATA de 2,5 pouces, il pourra se glisser dans une tour PC ou un ordinateur portable. Seul petit bémol : les ultrabooks, trop fins, ne pourront pas l’accueillir, faute de place suffisante. Mis à part ça, vous pourrez profiter de très bonnes performances, bien supérieures à celles que proposait la version précédente, le 860 QVO. Le 870 QVO assure en effet une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860.

Le 870 QVO bénéficie aussi d’un vrai gain de puissance grâce à la technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient les hautes performances sur la durée, avec une mémoire tampon plus importante et adaptative. Ajoutons à cela la mémoire V-NAND de 4e génération qui apportera un vrai boost d’endurance durant le transfert de vos fichiers, et vous permettra de gagner en rapidité tout en baissant la consommation énergétique. Et bien sûr, comme la majorité des (bons) SSD, ce modèle sera capable de réduire les temps de chargement de votre machine, tout en accélérant ses lancements.

Un gros stockage pour ne plus rien perdre

Enfin, ce SSD Samsung 870 QVO dispose d’une capacité de stockage de 1 To, de quoi vous permettre d’installer et d’enregistrer de nombreux fichiers volumineux, applications, et autres logiciels. Le tout sera bien conservé, puisque les SSD sont connus et réputés pour bien résister aux chocs et aux vibrations, et ce, grâce à l’absence de pièces mécaniques, contrairement aux HDD standards. En cas de pépin, vous pourrez tout de même compter sur une garantie de 3 ans, proposée par la marque.

Et si vous testiez les SSD M.2 NVMe ?

Si vous souhaitez plutôt miser sur un autre type de stockage interne tout aussi performant, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe en 2023.

