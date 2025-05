Amazon vide actuellement son stock d’iPad 10 grâce à une offre inédite

L’iPad 10 est une tablette tactile conçue par Apple en 2022, à retrouver aujourd’hui à seulement 299 euros sur Amazon dans sa version Wi-Fi 64 Go, disponible en argent, bleu ou rose. C’est clairement inédit, et un bien meilleur choix face à l’iPad 11.

L’iPad 10 pour illustration // Source : Frandroid – Robin Wycke

Apple dégaine ses tablettes tactiles régulièrement et en mars 2025, on a pu mettre la main sur le dernier-né : l’iPad 11. Si vous aimez avoir les dernières nouveautés, il est intéressant, mais en vérité, l’iPad 10 présenté ici est tout aussi intéressant. Déjà parce qu’il est disponible à moins de 300 euros, mais aussi parce que malgré sa nouvelle puce, l’iPad 11, tout comme l’iPad 10, n’est pas compatible Apple Intelligence. Alors pourquoi dépenser plus pour avoir un iPad relativement similaire, surtout quand on peut profiter d’une telle offre.

Les points forts de l’iPad 10

Une qualité de fabrication digne des meilleurs produits Apple

Un écran bien calibré

iPadOS est bien pensé pour une bonne expérience utilisateur

Une tablette tactile d’une qualité rare

L’iPad 10 est une tablette tactile qui, dans notre test, aurait pu décrocher un 8/10 si elle était vendue 100 euros moins cher. Sachant qu’elle a été lancée à 589 euros pour la version 64 Go qui est proposée ici. Autant dire qu’avec la promotion de 290 euros sur Amazon, elle a bien mérité son point supplémentaire. Ce n’est pas son seul atout, bien sûr, on peut aussi parler de son écran qui est une vraie petite pépite.

C’est une dalle LCD non laminée de 10,9 pouces qui affiche 1 640 x 2 360 pixels pour une belle finesse dans les images. Il est particulièrement lumineux, ce qui permet de l’utiliser partout, les contrastes manquent peut-être un peu de profondeur, mais le sRGB est couvert à 95 % et pour une tablette familiale, c’est au-dessus de la moyenne.

L’iPad 10 offre une bonne expérience utilisateur

La version de l’iPad 10 proposée ici est la version Wi-Fi avec 64 Go de mémoire. Il faut être honnête, c’est un peu léger, 64 Go, ce qui limite son utilisation à un cadre familial avec quelques applications de streaming, pour aller sur Internet, un ou deux jeux, pas plus. C’est d’autant plus dommage qu’il n’y a pas la possibilité d’étendre la mémoire. L’autre modèle, c’est 256 Go, mais le prix est forcément plus élevé.

Le tout est propulsé par iPad OS, une version adaptée à l’iPad du système d’exploitation d’Apple. Rien à redire sur cet aspect-là, c’est très fluide et ergonomique. On note la disparition du bouton central qui a fait son temps, ou plutôt sa transformation en bouton en haut à droite (quand vous êtes en mode portrait) avec Touch ID. Le tout avec une autonomie confortable grâce à sa batterie de 28,6 Wh qui permet de l’utiliser pendant environ 5 jours à raison de 2 h par jour.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’iPad 10 en consultant notre test complet de cette très bonne tablette tactile.

