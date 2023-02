À moins de 600 €, ce laptop gaming est la meilleure offre pour jouer sur PC

Le constructeur taïwanais Acer propose des laptops adaptés à tous les usages tels que les modèles Nitro 5 et Predator orientés pour le gaming. Mais, un laptop gamer, ça coûte souvent cher. Heureusement, certaines configurations restent accessibles aux gamers à petit budget et c'est le cas de ce Nitro 5 équipé d'une RTX 3050. Grâce à un code promo, vous pouvez l'obtenir pour seulement 599,99 euros.

Le prix d’un PC portable gamer atteint souvent des prix stratosphériques et souvent à raison. Les composants coûtent cher, notamment la carte graphique, et il faut un certain savoir-faire pour faire tenir le tout dans un espace restreint et assurer une bonne ventilation qui protège les pièces de l’usure. Alors qu’il est déjà en promotion sur Cdiscount, l’Acer Nitro 5 profite d’une deuxième réduction de 100 euros.

Les atouts de cette configuration Acer Nitro 5

La RTX 3050 pour jouer aux jeux AAA en 1080p

L’écran Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Le processeur Intel Core i5 et sa fréquence max de 4,5 GHz

En plus d’une promotion affichant son prix à 699,99 euros, l’Acer Nitro 5 AN515-57-528U est maintenant disponible à 599,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo INFO100CD qui applique une réduction supplémentaire de 100 euros.

Un laptop gamer qui en a dans le ventre

L’Acer Nitro 5 se présente avec un écran de 15,6 pouces IPS en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) capable d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’ultra-fluidité est donc à portée de main, mais pas pour les titres les plus gourmands. La luminosité s’élève à 250 cd/m², ce qui est suffisant et devrait ne pas trop vous fatiguer les yeux après une longue exposition. Enfin, ses dimensions de 36,34 x 25,5 cm, son épaisseur de 2,39 cm et son poids de 2,3 kg en font un format plutôt compact et le rendent transportable, ce qui n’est généralement pas le cas des autres laptops gamer.

La connectique comprend deux ports USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 2, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et le port jack 3.5 mm. Avec une telle configuration, l’autonomie devrait tourner autour de 6 heures en utilisation moyenne. Enfin, le stockage est pris en charge par un SSD NVMe de 512 Go au format 2280, idéal pour réduire considérablement les temps de chargement.

La RTX 3050 pour faire tourner les derniers hits

Venons-en aux composants qui nous intéressent vraiment. Tout d’abord, le processeur Intel Core i5-11400H, un CPU de la 11e génération d’Intel à 6 cœurs et 12 threads cadencé à 2,7 GHz et à 4,5 GHz en mode boost. Il est épaulé de 8 Go de RAM DDR4 et sera largement suffisant pour faire tourner vos jeux en toute fluidité. Ensuite, nous avons comme GPU une RTX 3050 et ses 4 Go de GDDR6 capable de faire tourner les derniers hits en 1080p, il faudra cependant ne pas être trop ambitieux avec les features telles que le Ray-tracing et le DLSS.

Dans la pratique, ça donne quoi ? Avec cette configuration, vous pouvez faire tourner les derniers jeux tels que God of War : Ragnarök ou The Last of Us Part I mais il vous faudra faire un choix entre les performances graphiques et la fluidité. À titre d’exemple, la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le Ray-tracing à 56 fps lors d’un test de notre rédaction. Elle a beau être dans le bas du panier, cette carte graphique arrive tout de même à surpasser ses équivalents de chez AMD.

