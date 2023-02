En promo à moins de 250 €, quelle tablette choisir entre celle de Xiaomi et Oppo ?

Le Xiaomi Redmi Pad et l’Oppo Pad Air sont des tablettes Android convaincantes pour leur prix. Aujourd’hui peu ou prou au même prix, découvrez notre comparatif point par point afin de déterminer laquelle de ces deux tablettes est la meilleure.

Réputés pour proposer des produits avec une fiche technique solide tout en conservant un prix bas, Xiaomi a depuis vu arrivé sur le marché de nouveaux acteurs avec la même philosophie. C’est le cas d’Oppo qui, en plus de ses produits haut de gamme, cherche aussi à séduire les petits budgets en proposant des appareils accessibles et efficaces. Un rival à prendre compte pour Xiaomi, puisque ce dernier a sorti sa toute première tablette, la Pad Air, qui se situe sur le même segment tarifaire que la Redmi Pad.

Les deux ardoises ont été testées par nos soins et ont obtenu chacune la note de 7/10. De bons produits donc, qui se trouvent actuellement en promotion. Si vous ne savez pas laquelle choisir, nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Design : de belles finitions

Esthétiquement, les deux constructeurs chinois proposent une conception soignée et des finitions proches de certains modèles proposés à un tarif plus élevé. La Xiaomi Redmi Pad ainsi que l’Oppo Pad Air prennent un format rectangulaire, avec des bordures tranchantes.

Au dos, l’ardoise de Xiaomi dispose d’un châssis en aluminium brossé qui ne prend pas les traces de doigt. Elle reste sobre, contrairement à celle d’Oppo, qui arbore une bande qui vient entourer la caméra arrière avec un effet de grains brillants ou « sablée » agréable au touché. Au niveau de la prise en main, les deux tablettes tactiles offrent à peu près la même expérience. Avec 440 g sur la balance chez Oppo et 445 g chez Xiaomi, elles seront idéales pour vous accompagner partout en déplacement.

Écran et Logiciel : suffisante pour regarder du contenu

En face avant, les deux tablettes ont plus ou moins la même diagonale (10,61 pouces pour celle de Xiaomi, et 10,36 pouces pour celle d’Oppo). Mais, une fois l’écran allumé, les deux dévoilent des bordures tout de même assez prononcées sur quatre côtés, mais restent dans ce qui se fait à ce tarif.

L’écran de la Xiaomi Redmi Pad // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid L’Oppo Pad Air // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Xiaomi a l’habitude de proposer de l’Oled sur ses smartphones entrée de gamme. Cependant, pour sa tablette, la marque se contente d’un affichage LCD. Sa dalle propose une définition 2 000 par 1 200 pixels, qui est suffisante en intérieur et lire tout ce qui est affiché. En extérieur, la lecture est plus compliquée. La Pad Air propose les mêmes caractéristiques d’affichage, mais se limite d’un taux de rafraichissement de 60 Hz, conte 90 Hz sur la Redmi Pad. Cette dernière offre donc une expérience de navigation plus agréable grâce à des animations plus fluides.

Les deux tablettes profitent nativement d’Android 12. L’expérience utilisateur est plus satisfaisante sur la tablette d’Oppo. Il faut dire que l’interface ColorOS séduit pour son esthétique soignée proche de Material You, et les personnalisations sont nombreuses. Ce qui n’est pas le cas sur l’interface MIUI 13. Les choix d’UI ne sont pas des plus intuitifs, mais la tablette de Xiaomi a le mérite d’avoir aucune application tierce préinstallée, mis à part Netflix, ce qui change beaucoup de ce à quoi la marque nous a habitués.

ColorOS 12 sur tablette // Source : Frandroid Source : Frandroid

Performances et autonomie : efficace et endurante

Xiaomi se tourne vers MediaTek pour faire tourner sa tablette, alors qu’Oppo choisit de faire confiance à Qualcomm. Pour aller plus dans les détails, la Redmi Pad s’appuie sur la puce Helio G99, un processeur que l’on retrouve sur un bon nombre de smartphones entrée de gamme, dont le Poco M5, par exemple. Loin d’être un monstre de fluidité, elle reste utilisable pour du visionnage de vidéos ou la lecture d’articles. Elle est capable de faire tourner quelques jeux, comme Pokémon Unite, mais ne comptez pas sur cette tablette pour lancer Fortnite, qui n’est malheureusement pas compatible. Les jeux gourmands en 3D se lanceront difficilement, mais pour le reste, elle s’en sort bien.

L’Oppo Pad Air quant à elle intègre la puce Snadragon 680. Lors de notre test, nous avons constaté qu’elle avait tendance à chauffer en jeu, mais uniquement du côté gauche, vers le bloc photo. Tout comme sa rivale, elle n’est pas réellement conçue pour le jeu vidéo, et aura du mal à faire tourner les jeux gourmands, mais elle peut au moins lancer Fortnite. Dans les tâches « classiques », l’Oppo Pad Air reste agréable à utiliser. Sachez par ailleurs, qu’elle dispose de 4 Go de RAM pour 64 Go de stockage contre 3 Go de RAM et 64 Go de stockage chez son adversaire. Un lecteur de carte microSD est aussi de la partie, sur les deux modèles.

En termes d’autonomie, la Xiaomi Redmi Pad embarque une batterie plus grosse que sa concurrente avec un accumulateur de 8 000 mAh contre 7 100 mAh pour celle d’Oppo. Premier constat : il y a peu de différence dans les capacités de batterie des deux tablettes chinoises. Elles ont même obtenu toutes les deux la note de 8/10 dans cette catégorie. Que ce soit l’une ou l’autre, vous allez pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans problème pour lire la presse, regarder des vidéos sur YouTube, consulter les réseaux sociaux, etc. Deux tablettes endurantes, qui possèdent une recharge de seulement 18 W. Il faudra donc patienter deux bonnes heures pour récupérer 100 % de la batterie.

Xiaomi Redmi Pad ou Oppo Pad Air : laquelle choisir ?

À moins de 250 euros, ces deux tablettes livrent un beau combat et partagent même des traits communs qui les rendent quasi ex æquo. Il en est même difficile de les départager tant elles se rejoignent sur certains points. L’Oppo Pad Air a néanmoins un avantage qui peut surement changer la donne face à sa concurrence.

C’est au niveau d’interface : avec ColorOS à la clé, vous êtes assurée de profiter d’une expérience utilisateur fluide et intuitive, contrairement à MIUI 13 qui manque d’option de personnalisation et de simplicité. Ce point ne nous empêche pas de la recommander, puisque la Redmi Pad de Xiaomi plaira pour son autonomie solide et son écran correct à 90 Hz, parfait pour la lecture de la presse et de contenus vidéos. Et, si vous possédez déjà un produit de la marque, vous ne serez pas perdu.

