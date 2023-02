AirPods Pro 2 : Amazon baisse le prix des meilleurs true wireless d’Apple

Les AirPods Pro 2 succèdent à une première version de qualité. Ils conservent leur design, mais vont encore plus loin en proposant de meilleures performances audio. Aujourd'hui, on les retrouve à 265 euros contre 299 euros à leur sortie.

Après une première génération très convaincante, la firme californienne a renouvelé ses écouteurs haut de gamme avec les AirPods Pro 2. Ces derniers reprennent la formule gagnante de ses prédécesseurs, tout apportant des améliorations sur la réduction de bruit active et le rendu sonore avec une nouvelle puce et de nouveaux transducteurs. En récoltant la note de 9/10, les AirPods Pro 2 sont très recommandables, et avec un prix plus doux, ils le sont davantage.

Quels sont les atouts des AirPods Pro 2 ?

Des oreillettes confortables

Une réduction de bruit et un mode transparence bluffant

Un excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Proposés au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 d’Apple sont actuellement disponibles en promotion à 265 euros sur Amazon.

Quasi identiques à la première version

Les AirPods Pro 2 viennent esthétiquement copier la première itération. On retrouve donc le format tige, dont le confort reste agréable, même sur une longue durée. Le boîtier ne change pas, mais intègre un haut-parleur qui permettra de mieux le localiser ainsi qu’une fixation pour les dragonnes.

Ce dernier apporte jusqu’30 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus qu’avec la génération précédente. Les écouteurs quant à eux tiennent un peu plus de 5 heures avec l’ANC activé ainsi que l’audio spatial et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Et, une fois déchargé, il suffit de cinq minutes de charge pour récupérer une heure de lecture audio. À noter, qu’ils sont certifiés IPX4 et assurent donc une étanchéité à la sueur — lors de vos sessions sportives — et même sous la pluie.

Mais plus performant

Déjà réussie sur la première génération, Apple fait mieux en proposant une réduction de bruit active bluffante sur les AirPods Pro 2. En introduisant la puce H2, les true wireless arrivent à couper les bruits de la vie courante, voiture, métro, discussions… Cette réduction de bruit s’accompagne d’un mode Transparence Adaptatif, qui fait un excellent travail pour laisser passer les voix et la plupart des bruits ambiants.

Même la partie audio est améliorée, grâce à de nouveaux transducteurs dynamiques conçus par la marque américaine, qui lui permet de les maîtriser totalement et d’offrir un rendu acoustique proche de la perfection. Les graves, médiums et aigus offrent un son toujours équilibré, clair et agréable à l’oreille. La puce H2 améliore non seulement la réduction de bruit, mais permet aussi une spatialisation du son qui s’avère excellente. Pour les utiliser, il est préférable d’avoir un appareil iOS pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur les AirPods Pro 2 d’Apple.

