Seulement 129 € pour ce TV connecté Xiaomi de 32″ avec Google TV, HDR10 et DTS Virtual:X

Jusqu’à dimanche et avec un code promo, vous pouvez avoir un TV connecté Xiaomi de 32″ pour seulement 129,99 euros sur Rakuten.

Xiaomi A 32 2025 // Source : Xiaomi

Le Xiaomi A 32 de 2025 fait partie des nouveautés de la marque en matière d’entrée de gamme. Leur particularité est bien entendu leur prix, abordable, encore plus quand Rakuten se permet de proposer 40 euros de réduction, sous forme d’un code promo et d’une réduction cumulés. Pour le prix, vous avez quand même un écran LED connecté fonctionnant avec Google TV. Il y a bien sûr quelques concessions techniques pour proposer ce genre de tarif, mais pour un TV d’appoint, dans une chambre ou autre, c’est un bon compromis.

Les points forts du Xiaomi A 32 2025

La présence de Google TV, l’assistant vocal et Chromecast

Le cadre très fin laisse toute la place à l’image

Le son DTS Virtual:X renforce l’immersion

Le TV LED Xiaomi A 32 coûte normalement 169,99 euros. Sur Rakuten, vendu par Darty, il est affiché à 149,99 euros et si vous entrez le code DARTY20 dans le panier, il passe à 129,99 euros.

Le prix final après application du coupon, sans oublier les Rakuten Points

Un téléviseur HD connecté fin et design

Xiaomi n’a pas lésiné sur la finition de son téléviseur : ce n’est pas parce que c’est de l’entrée de gamme qu’il faut proposer quelque chose de mal fini. C’est comme ça que vous vous retrouvez avec le Xiaomi A 32, un TV LED aux bords ultrafins qui laisse toute la place à l’écran de 32 pouces de diagonale. Vous pouvez le poser sur un meuble, il y a deux pieds de chaque côté, ou encore l’accrocher au mur ou sur un bras mobile pour l’utiliser comme bon vous semble.

Par contre, là où il ne fait pas de miracle, c’est sur la qualité de l’image. Pas de 4K ici, et même pas de Full HD : il faudra se contenter de la HD classique, soit 1 366 x 768 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement max limitée à 60 Hz. Donc pas trop recommandé pour jouer aux consoles récentes, mais si vous avez quelques machines rétro et les adaptateurs qui vont avec, ça peut le faire. L’audio est un peu mieux, avec la compatibilité DTS:X et DTS Virtual:X, pour proposer un son de qualité.

Google TV, l’OS idéal pour un téléviseur connecté

Autre argument qui fait que ce téléviseur n’est pas le copain des gamers : il n’y a pas de port HDMI 2.1, seulement des ports classiques, et une entrée composite. Par contre, avec le WiFi double bande et le Bluetooth 5.0, vous avez de quoi vous connecter à Internet pour accéder aux plateformes de streaming et relier un casque ou des écouteurs sans-fil pour être tranquille.

Enfin, notez que le TV LED Xiaomi A 32 fonctionne avec Google TV, l’OS intuitive de la marque américaine. Vous avez le Play Store à disposition, comme sur un smartphone Android, pour télécharger toutes vos apps, jeux et autres utilitaires. En plus, ça implique l’utilisation possible de Chromecast et de l’assistant vocal Google via la télécommande fournie. Sans oublier que vous pouvez l’inclure dans votre maison connectée avec Home pour une gestion groupée de votre domotique.

