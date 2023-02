Galaxy S23 Ultra : le smartphone le plus premium de Samsung est déjà moins cher

Après un S22 Ultra quelque peu critiqué, Samsung revient en force avec le S23 Ultra. Il vient corriger les défauts de son prédécesseur et tente de se rapprocher de la perfection. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’il passe actuellement de 1 419 euros à 1 229 euros chez Rue du Commerce.

Samsung nous a habitué, avec ses Galaxy Ultra, à une gamme de smartphones quasi irréprochables. Néanmoins, celui de l’année 2022 présentait quelques défauts, notamment au niveau de ses performances et de son autonomie. La marque sud-coréenne a entendu nos doléances, et a conçu un S23 Ultra à la hauteur de nos espérances. Nous lui avons d’ailleurs appliqué la note de 9/10 à notre test, qui montre clairement que les efforts fournis par le constructeur sont réussis. Pour en profiter, il faut y mettre le prix, mais aujourd’hui, il bénéficie d’une belle réduction.

Les qualités du Galaxy S23 Ultra

Le format carré de la gamme Note

La polyvalence photo toujours excellente

Une puce performante : Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie musclée pouvant monter jusqu’à 2 jours

Pour sa version 8 + 256 Go, le Samsung Galaxy S23 Ultra démarre au prix de 1 419 euros, mais revient moins cher sur le site Rue du Commerce. Grâce à 40 euros de remise immédiate et un bonus reprise sur votre ancien smartphone de minimum 150 euros (valable jusqu’au 16/02), le téléphone revient à 1 229 euros.

Un design et un écran sublime

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est rigoureusement le même que son prédécesseur avec des matériaux de qualité. Il propose un format rectangulaire assez massif, mais dont les tranches ont été aplaties pour garantir une meilleure prise en main. Parfait pour utiliser stylet qui nécessite un appui solide pour écrire sereinement.

Sa diagonale gigantesque de 6,8 pouces dévoile un superbe écran tactile Dynamic Amoled. Il offre un rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une définition en QHD. Nos mesures ont constaté une luminosité maximale de 1609 cd/m2 ainsi qu’un Delta E de 4,58. C’est un presque sans faute. Il ne manque qu’un peu de précision, mais rien de rédhibitoire.

Le meilleur smartphone photo

Déjà numéro 1 dans notre classement des meilleurs photophone avec son S22 Ultra en 2022, Samsung réussi de nouveau à être sur le podium avec son S23 Ultra avec une composition de quatre objectifs sur sa partie dorsale. La polyvalence est au rendez-vous chaque année avec son X10 et son X3 qui permettent de se faire plaisir et un ultra grand-angle très efficace.

Le S23 Ultra bénéficie des améliorations en photo, comme l’intégration d’un nouveau à capteur principal de 200 mégapixels. Il utilise le pixel binning afin de fusionner les photosites et arriver à 12 mégapixels. Quel que soit le mode sollicité, les photos prises sont de très bonne qualité. Le mode nuit est certes un peu moins flamboyant, mais l’ensemble reste de très haut niveau.

Un processeur et une autonomie bien plus efficace

Après s’être longtemps cantonné à ses puces Exynos sur le marché européen, Samsung décide (enfin) de passer sur une puce signée Qualcomm sur sa nouvelle gamme Galaxy S23. Le modèle Ultra profite ainsi du Snapdragon 8 Gen 2 (couplé à 8 Go de RAM), et se montre bien plus satisfaisant en termes de performances face à son prédécesseur. Ce téléphone est donc très puissant, avec la possibilité de faire tourner tous les jeux 3D que vous voulez et dans les conditions graphiques maximales, le tout sans chauffe. Il tourne sous One UI 5.1 basée sur Android 13, une interface dont les animations ont vraiment gagné en fluidité. Il est aussi compatible avec le réseau 5G.

Pour la partie autonomie, là encore, la firme sud-coréenne fait de nettes progrès. Le S23 Ultra peut encaisser sans broncher deux journées complètes, jusqu’à même tutoyer le troisième jour si votre utilisation est peu intensive. Lors de notre test, nous l’avons soumis à notre protocole ViSer pour simuler un usage mixte. Le mobile est tombé à 10 % au bout de 15 heures et 14 minutes, un très joli score. En revanche, il est dommage que la charge permette de récupérer 100 % d’énergie en une heure, et que le chargeur ne soit pas fourni dans la boîte.

Vous pouvez lire notre test sur le Samsung Galaxy S23 Ultra pour obtenir plus d’informations.

Samsung face à la concurrence

Pour comparer les Samsung Galaxy S23 Ultra avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

