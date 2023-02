La JBL Bar 500 est une puissante barre de son, aujourd’hui avec 250 € de réduction

Ajouter une barre de son à son équipement high-tech n'est pas de l'ostentation. C'est au contraire une bonne idée, d'autant plus si vous possédez déjà un TV 4K. Pourquoi profiter d'images incroyables si le son ne l'est pas tout autant ? C'est là que les barres de son interviennent pour sublimer l'audio de vos contenus et vous immerger encore plus dedans. Si maintenant, vous en avez envie, sachez que le prix de la JBL Bar 500 est passé de 649 euros à 399 euros chez Boulanger.

Avec Bose ou Sonos, JBL est l’un des leaders du marché des équipements audio mais l’entreprise américaine est plus connue pour ses casques, ses écouteurs et ses enceintes nomades. Il se trouve que son catalogue comprend aussi des barres de son depuis déjà quelques années et on trouve même du haut de gamme dans le lot. D’ailleurs, l’un des modèles de sa dernière gamme Bar, la JBL Bar 500, profite en ce moment d’une réduction de 250 euros sur Boulanger.

La JBL Bar 500 en quelques points

Un système de canaux audio en 5.1 avec une puissance de 590 W

La compatibilité avec le Dolby Atmos

Simple d’utilisation avec l’application JBL One

Au lieu de 649 euros habituellement, la JBL Bar 500 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

Un home cinéma classique, idéal pour débuter

La JBL Bar 500 est un ensemble home cinéma qui réunit une barre de son et un caisson de basses sans fil, on a ici une configuration des canaux audio en 5.1. En comptant le caisson de basses, nous avons un total de huit haut-parleurs, la barre de son en comporte sept, cinq sont dirigés vers le spectateur et les deux autres sont sur les côtés. En revanche, il n’y a pas de spatialisation verticale, mais la JBL Bar 500 dispose tout de même d’un son surround MultiBeam qui change la donne et dont nous reparlerons plus bas.

L’ensemble est classique, certes, mais si vous n’avez jamais possédé une barre de son, ce modèle est idéal pour débuter. D’une part, vous pouvez facilement la configurer en l’appareillant depuis votre smartphone via l’application JBL One et le calibrage audio peut automatiquement s’effectuer selon les caractéristiques de votre pièce. D’autre part, elle est simple d’installation. Le caisson de basses est sans fil et vous n’aurez donc pas de câbles traînants partout dans votre salon.

Une barre de son qui en a dans le coffre

La JBL Bar 500 délivre une puissance percutante de 590 W RMS dont 300 W pour le caisson de basses, elle conviendra donc autant aux petits qu’aux grands salons grâce au calibrage acoustique. Ce home cinéma use de plusieurs technologies, tout d’abord la compatibilité avec le Dolby Atmos délivrant un son surround en 3D et PureVoice, une technologie exclusive à JBL et qui améliore la clarté des dialogues et des voix. Nous parlions également du MultiBeam, une autre exclusivité JBL qui utilise la réverbération de vos murs et fait rebondir le son aux quatre coins de la pièce. Vous pouvez ainsi vous passer d’enceintes arrière.

Même si cette barre de son se situe dans le milieu de gamme, tout est fait pour que vous soyez immergé dans votre film sans qu’il y ait besoin d’une spatialisation verticale. Grâce à l’entrée HDMI compatible avec les flux UHD 4K, la JBL Bar 500 peut tout aussi bien être utilisée pour regarder des films, écouter de la musique et même durant les sessions de gaming. La connectique comprend par ailleurs un port USB-A et un port optique. Enfin, la barre de son peut faire office d’enceinte connectée puisqu’elle dispose du Bluetooth et est compatible avec plusieurs assistants vocaux tels qu’Alexa, Siri et l’assistant Google.

Envie d’un home cinéma qui met la barre plus haut ?

Afin de comparer la JBL Bar 500 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son à choisir en 2023.

