Le plus performant des iPad Pro M1 est aujourd’hui plus de 700 € moins cher

Aujourd'hui, c'est sur Amazon qu'il est possible d'obtenir à prix très réduit le modèle le plus haut de gamme de l'iPad Pro de 2021, en 12,9 pouces avec une compatibilité 5G et 2 To de stockage. Une offre qui permet de faire d'importantes économies sur une tablette très puissante d'Apple, puisqu'on la trouve à 1 874 euros au lieu de 2 599 euros.

Leader sur le marché des tablettes, la firme californienne rend ses iPad encore plus puissant en introduisant sa puce maison Apple Silicon sur son ardoise haut de gamme de 2021. Depuis, on a vu l’émergence de la puce M2 à l’intérieur du nouvel iPad Pro 2022. Cependant, la génération précédente reste recommandable, puisqu’elle délivre une puissance proche d’un PC portable, mais dans un format tablette. S’il faut débourser près de 3 000 euros pour le modèle le plus cher de l’iPad Pro M2, ce n’est pas le cas pour celui intégrant la M1. Il se négocie même près de 30 % moins cher en ce moment grâce à cette offre.

En quoi l’iPad Pro 12.9 (2021) est-il intéressant ?

Son écran Mini LED de 12,9 pouces à 120 Hz

Sa grande puissance délivrée par la puce Apple M1

La qualité des caméras, haut-parleurs et micros

Au lieu d’un prix barré à 2 599 euros, l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces (2021) dans sa version Wi-Fi + Cellular et 2 To de stockage chute actuellement à 1 874,99 euros sur Amazon.

Un écran sublime pour travailler

L’iPad Pro 2021 reprend le design des modèles précédents, avec des finitions impeccables et une dalle borderless et des angles arrondis. L’un de ses plus grands atouts se trouve du côté de l’écran. La version de 12,9 pouces a droit à un écran en mini LED qui améliore fortement le contraste et la luminosité. Nous avons relevé un taux de contraste de 1 000 000:1 lors de nos tests, ce qui le met au niveau d’un écran OLED. Il est agréable à regarder et est compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

Cet iPad voit sa partie audio améliorée. La tablette profite ainsi de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. À cela s’ajoutent cinq micros annoncés de « qualité studio » pour un excellent rendu au niveau des voix. La caméra frontale ultra grand-angle de 12 mégapixels offre une meilleure qualité d’image et une fonction tracking pour toujours vous garder dans le cadre lors des appels vidéos.

Aussi puissante qu’un MacBook

Si esthétiquement, l’ardoise de la firme de Tim Cook ne diffère pas des anciennes générations, c’est parce que c’est surtout sous le capot que le modèle 2021 se démarque. L’appareil équipe sa tablette professionnelle de son processeur maison : la puce M1. Elle est certes remplacée par la puce M2, elle a encore de très beaux jours devant elle. Avec cette configuration, vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive, qui offre une puissance de calcul très importante, et est capable de se tirer de toutes les situations. De plus, l’iPad Pro est doté d’un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Enfin, concernant l’autonomie, lorsque l’on se sert de l’iPad Pro 12,9 pouces, que ce soit en productivité, pour jouer à des jeux peu gourmands ou pour naviguer, on constate une bonne endurance de l’appareil. Il a tenu autour de 12-13 heures d’utilisation standard avant de tomber en rade. En revanche, il faut encore patienter pour recharger complètement la tablette. Comptez environ 2 h 45 à 2 h 50 pour voir le 100 % s’afficher.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur l’iPad Pro 12.9 M1.

Trouver le meilleur iPad qui répond à vos besoins

Si ce modèle ne correspond à vos attentes, ou ne rentre tout simplement pas dans votre budget, la marque à la pomme propose d’autres ardoises susceptibles de correspondre à vos attentes, pour cela, retrouvez notre guide sur quel iPad choisir en 2023.

