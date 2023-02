Aujourd’hui, le puissant OnePlus 10T coûte 300 € de moins grâce à cette offre

Le OnePlus 10T, qui propose de solides performances en jeu et une charge rapide très efficace, est un smartphone qui se situe à l'entrée du premium. Pourtant, il est actuellement affiché à un prix plutôt abordable pour un modèle de sa trempe, puisqu'il passe de 729 euros à 429 euros sur AliExpress.

C’est en octobre dernier que OnePlus a lancé son nouveau smartphone haut de gamme, le 10T. Et, la marque n’a pas hésité à lui donner des caractéristiques solides, comme une puce surpuissante, une charge de 150 W ou encore un écran OLED de bonne facture. Le tout, pour un prix de lancement qui ne dépassait pas les 800 euros. Mais, en ce moment, ce smartphone devient vraiment plus intéressant puisqu’il chute sous les 500 euros grâce à une grosse promotion.

Les points essentiels du OnePlus 10T

Un écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces

Une puissante puce Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge de 150 W

Initialement proposé à 729 euros, le smartphone OnePlus 10T (128 Go) est désormais affiché à 429 euros sur AliExpress. Sa version 256 Go est quant à elle disponible à 469 euros sur Cdiscount.

Un grand smartphone qui mise sur l’OLED

Un tel design à ce prix reste rare. Le OnePlus 10T embarque en effet une dalle OLED Full HD+ de 6,7 pouces, qui possède en plus un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de quoi profiter d’une excellente fluidité dans l’affichage des contenus. Outre cet écran qui assure un bon confort visuel, ce smartphone se dote aussi d’une carrure plutôt massive, avec son épaisseur de 8,75 mm et son poids de 203,5 g. Notez que cela pourrait causer un léger déséquilibre lors de la prise en main, mais tout cela reste vraiment acceptable. Autrement, on pourra aussi compter sur du Corning Gorilla Glass, qui protégera bien le smartphone contre les chocs.

De bonnes performances et une charge très rapide

Côté performances, OnePlus a choisi de dégainer une puce surpuissante : le Snapdragon 8+ Gen 1, soit le SoC le plus avancé de Qualcomm qui équipe les smartphones les plus haut de gamme du marché. Rien que ça. Cette puce a été pensée pour diminuer les problèmes de chauffe, ce qui ravira certainement les amateurs de jeu mobile. Et pour cause : le OnePlus 10T pourra faire tourner les jeux 3D les plus gourmands en Ultra et en 60 IPS grâce à sa puissance graphique. Concernant les usages plus standards, comme le multitâche ou le lancement d’applications, le smartphone remplira sa mission sans accroc.

Pour faire tourner le tout, les utilisateurs du OnePlus 10T pourront compter sur une batterie de 4 800 mAh plutôt correcte. Mais, son véritable atout, c’est sa charge 150 W, qui permet entre autres de récupérer un quart de la batterie en cinq minutes. Pour une recharge complète, cela ne prendra qu’une demi-heure. En ayant tout le temps ce chargeur à portée de main, aucun risque de tomber en rade en pleine journée.

Une partie photo honorable

Enfin, pour ce qui est de sa partie photo, le OnePlus 10T se passe du partenariat avec Hasselblad et perd malheureusement le téléobjectif que l’on pouvait trouver sur le OnePlus 10 Pro. Le smartphone embarque deux modules assez classiques, un grand-angle avec capteur photo IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un objectif ultra grand-angle avec capteur 8 mégapixels et angle de 119,9°. Les clichés capturés seront globalement de bonne qualité, surtout avec le capteur principal qui assure un bon rendu colorimétrique. On regrettera seulement un manque de précision sur le mode portrait et le mode nuit.

