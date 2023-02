Amazon riposte à la hausse des prix des AirPods 3 avec une jolie promotion

Les AirPods 3 viennent remplacer le modèle de 2019 et apportent des fonctions plus avancées et une autonomie plus musclée. Ils ont de quoi plaire, surtout qu’aujourd’hui, ils se négocient à 179 euros contre 209 euros habituellement.

Sur le secteur audio, Apple connaît un franc succès depuis l’apparition de ses premiers true wireless. Depuis, la firme Cupertino propose aussi un modèle haut de gamme ainsi qu’un casque audio. Mais son produit phare s’est vu renouvelé en 2021 avec les AirPods 3. Ces derniers piquent quelques fonctionnalités des AirPods Pro, mais avec un prix plus contenu. Ils sont d’ailleurs moins chers grâce à près de 15 % de réduction.

Les avantages des AirPods 3

Un bon confort avec le format open-fit

Une bonne qualité audio et la technologie Spatial Audio

Une autonomie améliorée : six heures d’écoute

Lancés au prix de 199 euros, les AirPods 3 d’Apple ont subi une hausse de prix et se vendent désormais à 209 euros. Mais, aujourd’hui, les écouteurs sans fil d’Apple s’affichent à 179 euros sur Amazon.

Des écouteurs qui plairont aux anti-intra

Apple choisit pour la troisième génération de ses AirPods de rester sur le format bouton. On ne retrouve donc pas d’embout en silicone, et ne proposent pas d’isolation passive ou de réduction de bruit active comme sur les modèles Pro. Ils arrivent pourtant à être agréable à porter et viennent se positionner facilement dans l’oreille. Et si vous êtes toujours réticents à l’idée d’avoir des écouteurs intra-auriculaires, ces oreillettes devraient vous plaire.

Cette génération emprunte beaucoup aux modèles Pro, notamment au niveau des tiges, qui sont 33 % plus courtes que celles des AirPods 2. Et comme toujours, ces derniers s’intégreront parfaitement avec l’écosystème d’Apple. Ils s’appairent simplement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple — la magie opère. Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods sont compatibles, cependant, la plupart des fonctionnalités ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Une version plus avancée

Les AirPods 3 peuvent sembler être une évolution mineure, pourtant ils sont bien plus avancés que les AirPods 2 lancés en 2019. Leur format open-fit ne permettent pas de proposer une bonne isolation passive, ni de réduction de bruit active, mais le son est assuré grâce à la présence de nouveaux transducteurs. La qualité sonore est appréciable comparé aux concurrents, mais l’ajout notable, c’est bien la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière offre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, en proposant un son en Dolby Atmos, mais également avoir un suivi surround du son si vous tournez la tête.

Autre point fort et pas des moindres : c’est l’autonomie. Le constructeur a tenu à l’améliorer sur ce modèle, rendant les AirPods 3 l’un des modèles les plus endurants du marché. Apple a boosté l’autonomie pour les conversations à quatre heures. Surtout, pour la lecture de musique, les AirPods 3 peuvent fonctionner pendant six heures. Quant au boîtier de charge, il permet de profiter d’un total de 30 heures d’écoute, contre 24 heures pour les trois précédents modèles. Il suffira de 5 minutes seulement pour 1 heure d’écoute. Notez qu’ils profitent aussi d’une résistance à l’eau et à la transpiration grâce à sa certification IPX4.

Pour en découvrir plus, voici notre test sur les Apple AirPods 3.

Et la concurrence ?

Si vous voulez comparer les AirPods 3 d’Apple avec d’autres références et découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023.

