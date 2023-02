Cdiscount casse le prix du PC portable d’Asus avec écran OLED et i5 11e gen

Avec le VivoBook Pro 14 (S3400), Asus délivre une machine performante au quotidien dans un format compact. Elle propose même une belle qualité d’image avec sa dalle OLED. Bref, il a tout pour plaire, d'autant plus avec une promotion faisant passer son prix à 699 euros contre 899 euros.

Avec sa gamme VivoBook Pro, Asus propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. En plus d’assurer de bonnes performances au quotidien, l’ultrabook de la marque taïwanaise apporte une meilleure qualité d’image sur cette série. Le VivoBook Pro 14 (S3400) coche toutes ses cases en intégrant un processeur i5 de 11e gen et une dalle OLED, le tout pour moins de 700 euros aujourd’hui grâce à cette offre.

En quoi est-ce un bon laptop ?

Un format compact, avec une dalle Oled en définition 2,8K

Efficace au quotidien avec son i5 11e gen+ 8 Go de RAM

Un SSD NVMe de 512 Go

Avec un prix barré à 899,99 euros, l’Asus VivoBook Pro 14 OLED (S3400) est actuellement remisé à 699,99 euros sur le site Cdiscount.

Un laptop qui assure de bonnes performances

Le VivoBook Pro 14 OLED (S3400) est une machine idéale pour tous ceux qui souhaitent acquérir un PC portable efficace et polyvalent. Il s’appuie sur un processeur Intel Core i5-11300H (jusqu’à 4,4 GHz en mode boost) accompagné de 8 Go de RAM. Avec une telle configuration, l’ultrabook est aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Il est capable de faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème ou encore supporter un usage multitâche poussé en bureautique.

Il ne pourra pas complètement combler les gamers exigeants, mais ce laptop propose une puce Iris Xe pour lancer quelques jeux peu gourmand. Il apporte même sur son écran un taux de rafraichissement de 90 Hz, pour apporter une meilleure fluidité en jeu. L’ensemble sera complété par un SSD de 512 Go. Non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine sous Windows 11. Quant à son autonomie, le VivoBook Pro 14 est équipé d’une batterie de 63 W pour tenir environ 8 à 10 heures d’utilisation selon votre utilisation. On regrettera cependant l’absence de la charge rapide.

Avec un écran qui fait la différence

Il se démarque surtout pour son écran OLED de 14 pouces au format 16:10, avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 800 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Cet écran offre une excellente qualité d’image, et est agréable au quotidien, que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

On l’apprécie également pour son format compact. Ce laptop au design soigné possède un châssis en aluminium brossé avec une épaisseur à 18 mm pour 1,4 kg sur la balance. Et, il arrive même à offrir une connectique assez complète avec deux ports USB, un port USB-C, un port HDMI, un port carte SD et une prise jack.

