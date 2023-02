Le SSD externe Samsung T7 de 2 To est aujourd’hui à son meilleur prix

Désirez-vous libérer de l'espace sur votre PC ou votre console ? Avez-vous besoin d'avoir à portée de main n'importe où et n'importe quand des données importantes ? Le SSD externe Samsung T7 de 2 To fera votre bonheur. De plus, il est en réduction sur Amazon : 159 euros au lieu de 199 euros.

Le recours aux SSD représente des avantages non négligeables comparés aux HDD sur du stockage externe. Ils prennent moins de place, mais ils sont surtout bien plus performants pour transférer des fichiers. Parmi les meilleures références du marché, il y a le Samsung T7. Ce dernier est justement en promotion aujourd’hui, avec 40 euros de ristourne.

Qu’attendre du Samsung T7 ?

2 000 Go de stockage

Transfert de données jusqu’à 1050 Mo/s

Compatible Android, macOS et Windows

Au lieu de 199 euros habituellement, le Samsung T7 de 2 To est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Amazon.

Résistant, facile à transporter et plug and play

Le Samsung T7 est un SSD externe que vous n’aurez pas de mal à manipuler. Ce modèle dispose des dimensions de l’ordre de 8.5 x 5.7 x 0.8 cm pour un poids plume de 58 grammes. Il se glisse facilement dans une poche. Malgré ce format mini, il est résistant, aussi bien à la chaleur qu’aux chocs. Ce SSD externe est multisupport : il prend en charge macOS, Android, iPadOS, GNU/Linux et bien entendu Windows.

Ce qui est bien avec ce modèle, c’est que vous n’avez rien à installer ou à télécharger pour le faire fonctionner. Il suffit de le connecter à un terminal compatible et le tour est joué. Vous pouvez ainsi sauvegarder vos souvenirs les plus précieux (vidéo, photo), stocker des jeux vidéo, des applications, des logiciels, des fichiers, des sauvegardes, des documents, etc. Vous avez à disposition 2 000 Go.

Un modèle particulièrement performant

Le Samsung T7 a la tâche de faire honneur au Samsung T5. Plusieurs améliorations ont été ainsi réalisées pour relever ce défi. Ce SSD externe affiche des scores impressionnants : la vitesse de lecture atteint un pic de 1 050 Mo/s tandis que c’est 1 000 Mo/s en écriture. Dans les faits, c’est un gain de temps considérable sur tout transfert de données. Une telle prouesse est en grande partie due à son interface USB 3.2 Gen.

Il faut noter que ce SSD est compatible Trim. Il s’agit d’une technologie qui va décupler son débit en plus de rallonger sa durée de vie. Si vous désirez connaitre son état, c’est possible avec les systèmes SMART. Enfin, le T7 est livré avec un câble (45 centimètres) USB-C vers type-C, ce qui va améliorer le débit, et un autre vers type-A.

Du stockage, en veux-tu en voilà !

