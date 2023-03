Le Samsung Galaxy S22 se négocie à un bien meilleur prix depuis l’arrivée de son successeur

Désormais ancien fleuron de Samsung, le Galaxy S22 reste un smartphone premium à considérer. Et si son successeur ne rentre pas dans votre budget, le S22 est à un tarif plus intéressant grâce à une promotion cumulée à une ODR : son prix passe de 859 à 599 euros pour la version 128 Go.

Alors que les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung sont désormais disponibles en vente, le Samsung Galaxy S22 est toujours un excellent smartphone qui conviendra au plus grand nombre d’utilisateurs. Ce téléphone de 2022 séduit toujours par son petit format, son écran à 120 Hz, sa fluidité au quotidien et ses performances photos. Il est disponible aujourd’hui à seulement 599 sur Amazon via ODR.

En quoi est-ce un bon smartphone ?

De belles finitions avec un format compact agréable en main

Un écran Oled lumineux, bien calibré et fluide (120 Hz)

Un SoC efficace et une bonne polyvalence photographique

Avec un prix barré à 859 euros, le Samsung Galaxy S22 (128 Go) est remisé à 699 euros sur Amazon, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 30 avril, le téléphone vous revient à 599 euros.

En alternative, il existe le Samsung Galaxy S21 FE, qui lui passe de 759 euros à 449 euros après ODR sur le site d’Amazon.

Compact, léger et look soigné

Le Samsung Galaxy S22 a l’avantage de pouvoir s’utiliser d’une seule main grâce à son format plus compact avec son écran de 6,1 pouces. Les finitions sont impeccables et son dos en verre brossé n’attrape aucune trace de doigt. Au niveau de l’affichage, la firme sud-coréenne prouve son savoir-faire et propose une dalle Amoled FHD+ accompagné d’un d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. De quoi assurer une très bonne fluidité en navigation.

Pour la partie photo, le S22 s’équipe d’un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas, avec un bon niveau de détails. Attention cependant à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Effectue n’importe quelle tâche du quotidien, mais avec une autonomie restreinte

À l’intérieur du Galaxy S22, on a droit à la puce Exynos 2200 couplée à 8 Go de RAM. Depuis passé sur les puces Qualcomm sur les S23, l’ancien fleuron assure tout de même au quotidien une bonne fluidité. On apprécie également son suivi logiciel qui lui permet de tourner sous Android 13 avec l’interface OneUI 5.0 depuis le mois d’Octobre.

Là où le Galaxy S22 vous fera défaut, c’est au niveau de l’autonomie. Si le Galaxy S23 corrige ce défaut, ici l’accumulateur de 3 700 mAh ne suffit pas à faire tenir le téléphone une journée complète avec une utilisation intensive. Si vous optez pour un usage plus modéré, il sera en mesure d’assurer pour la journée. Assez dommage, d’autant plus que la charge rapide se cantonne à 25W, sachant que ce dernier n’est pas inclus avec le téléphone. On apprécie tout de même la compatibilité avec la charge sans fil qui est bel et bien de la partie.

Découvrez notre test sur le Samsung Galaxy S22 pour en apprendre davantage.

Pour faire votre choix, voici notre comparatif complet des derniers smartphones Samsung

Le constructeur sud-coréen propose de nombreuses références, premium, milieu ou entrée de gamme. Si vous hésitez quel Samsung Galaxy choisir, voici notre guide quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2023.

