Ce laptop HP (i5-12e gen + 16 Go + 512 SSD) s’affiche à un prix vraiment bas

Pour s'équiper à prix réduit aujourd'hui, le PC portable HP 17-cn2116nf est le bon deal à saisir. Il affiche une fiche technique solide, le tout pour moins de 600 euros au lieu de 700 euros.

Si votre ancien PC portable manque de vivacité, investir dans une nouvelle machine ne nécessite pas forcément de débourser une grande somme. L’ultraportable HP 17-cn2116nf est une bonne solution. Pour moins de 600 euros, il embarque un i5 de 12e génération, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go. Il présente donc de bons arguments d’un PC portable efficace au quotidien.

En quoi ce laptop HP est-il intéressant ?

Un joli design avec un grand écran FHD

Un Intel Core i5-1235U + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Avec un prix barré à 699 euros, l’ordinateur portable HP 17-cn2116nf est actuellement en promotion à 599 euros sur le site E.Leclerc.

Une grande dalle confortable pour la productivité

Pour celles et ceux qui cherchent un laptop petit et nomade, ce n’est pas ce modèle qu’il faut choisir. Avec 2 kg sur la balance, le HP 17-cn2116nf ne fait pas partie des machines les plus légères, mais pourra tout de même être déplacé d’une pièce à l’autre. Son grand écran de 17,3 pouces en FHD sera un vrai plus au quotidien, que ce soit pour travailler ou profiter de vidéos confortablement.

C’est un beau produit dont le design n’est pas déplaisant. On a droit à de belles finitions avec un revêtement mat gris graphite. Son châssis accueille une bonne connectique, à savoir : un port USB-C, deux ports USB Type-A, un port HDMI, un port de carte SD et une prise casque audio.

Un laptop bien équipé

À l’intérieur de la machine, on a droit à un Intel Core i5-1235U cadencé à 1,3 GHz (Turbo Boost à 4,4 GHz). Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Dans l’ensemble, le laptop HP se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité vos applications sans problème ou encore supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Il trouvera ces limites sur le gaming, car il n’a pas de carte graphique dédiée.

Vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go pour conserver vos données, d’autant qu’il est NVMe pour assurer des transferts rapides et une bonne réactivité. Quant à l’autonomie, elle est assurée par une batterie de 41 Wh. D’après le constructeur, l’ultrabook tiendrait jusqu’à près de 7 heures en usage classique. Cette durée peut varier en fonction de votre utilisation, et, fort heureusement, ce laptop est compatible avec la charge rapide. Au bout de 45 minutes de charge, la batterie récupère 50 % de son autonomie. Une fois les 50 % atteint, la vitesse de chargement revient à la vitesse normale.

Budget plus limité ?

Si ce modèle de la marque HP ne rentre pas dans votre budget, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

