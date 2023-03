709 €, c’est le super prix du TV QLED 4K atypique de Samsung en 55 pouces

Le téléviseur Samsung The Frame 2022 est bien complet : 4K QLED, HDR10+, HDMI 2.1… Pour en profiter, il faudra débourser pas plus de 710 euros grâce à cette offre, contre 1 699 euros à son lancement.

Avec sa gamme The Frame, Samsung se différencie dans la marée des téléviseurs 4K en proposant un design proche des tableaux d’art. Ces modèles viennent habiller votre intérieur et présentent aussi une fiche technique musclée. La série 2022 a été peaufiné par la firme sud-coréenne, et ne manque pas d’intérêt, surtout maintenant que la référence QE55LS03B perd près de 60 % de son prix grâce à cette super offre.

Ce qu’il faut retenir du Samsung QE55LS03B

Une dalle QLED de 55 pouces plus mate

Compatible 4K HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Une connectique HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120Hz

Initialement à 1 699 euros, puis remisé à 1 499 euros, le téléviseur Samsung QE55LS03B The Frame (2022) s’affiche à 809,99 euros sur le site Rue du Commerce. Et, avec l’ODR valable jusqu’au 12 mars 2023 proposée par le constructeur, le TV revient à seulement 709,99 euros.

Un TV plaira à tout le monde

La référence QE55LS03B The Frame (2022) de Samsung ne fera pas tache dans votre intérieur, mais mise aussi sur une fiche technique complète. Il profite de la technologie QLED, affiche une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité, et supporte la compatibilité HDR10+. Ajoutons à cela le puissant processeur Quantum Processeur 4K, qui se chargera de transformer et d’optimiser l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Pour celles et ceux qui détiennent une console next-gen, on trouve des ports HDMI 2.1. Grâce à cela, le modèle LS03B est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Proche d’une œuvre d’art

Les téléviseurs de la gamme The Frame sont appréciés également pour leur esthétiquement beaucoup moins banal que les autres références du marché. Le TV dispose d’un cadre en bois tout autour de l’écran, comparable à un tableau pour se fondre dans le décor. Un véritable trompe-l’œil. La série 2022 ne déroge pas à la règle et accueille une sacrée galerie d’œuvres d’art, ou si vous préférez, une photo personnelle dès que le TV sera en veille.

Pour sa génération 2022, Samsung résout l’effet brillant causés par les sources de luminosité dans le salon en ajoutant un revêtement antireflet. Le modèle QE55LS03B profite donc d’une dalle mate pour mieux reproduire la texture du papier ou d’une toile pour se fondre complètement dans le décor. TizenOS est toujours de la partie, avec ses nombreuses applications SVoD. Le TV est aussi compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Envie de passer à l’OLED?

Si vous souhaitez investir dans un téléviseur affichant une dalle Oled, voici notre guide sur les meilleures TV 4K OLED en 2023.

