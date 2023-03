La version la plus boostée de l’iPhone 14 Plus coûte 330 € de moins sur Amazon

Ce n'est pas souvent que les produits Apple sont en promotion, alors quand cela arrive, c'est jour de fête ! Le prix des derniers iPhone a, par exemple, atteint des sommets inégalés, comme l'iPhone 14 Plus qui atteint les 1 559 euros dans sa version la plus boostée. Heureusement, une promotion sur Amazon fait descendre le prix du modèle 512 Go à 1 223 euros.

Dans la famille des iPhone 14, voici le modèle Plus avec un écran avec plus de surface et une batterie plus grande pour une meilleure expérience. On le retrouve avec une capacité de 128, 256 ou de 512 Go, pour des prix allant de 1 169 euros à 1 559 euros. Ici, c’est la version la plus boostée qui nous intéresse. Ainsi, elle bénéficie en ce moment d’une réduction de 22 % pour enlever plusieurs centaines d’euros à son prix de base.

Les points forts de l’iPhone 14 Plus

Le grand écran Super Retina XDR de toute beauté

Les excellentes performances de la puce A15 Bionic

La partie audio très efficace

La très bonne autonomie

Au lieu de 1 559 euros habituellement, l’iPhone 14 Plus (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 1 223 euros chez Amazon. Seule la version en coloris lumière stellaire profite de cette offre.

Un iPhone 14 avec quelques trucs en plus

Avec le modèle Plus, Apple propose un iPhone capable de performances semblables à celles de la version de base, mais avec un plus grand écran et une meilleure autonomie. On passe ainsi à un écran de 6,1 pouces à 6,7 pouces, l’iPhone 14 Plus perd donc en ergonomie avec ce gain de taille, mais l’utilisation n’est pas pour autant désagréable. Niveau autonomie, le modèle Plus fait un peu mieux grâce à sa batterie de 4 323 mAh capable de tenir jusqu’à 26 heures en lecture vidéo selon le constructeur.

On retrouve l’écran signature de la marque à la pomme avec le Super Retina XDR, une dalle OLED haute définition (2 778 x 1 284 pixels). La luminosité a été mesurée à 821 cd/m² lors de notre test et le taux de rafraîchissement reste bloqué à 60 Hz, les 120 Hz restant l’apanage des modèles Pro et Pro Max. Le visionnage devrait toutefois rester confortable en streaming et en gaming, notamment grâce à True Tone qui adapte la luminosité et la colorimétrie de votre écran selon votre environnement.

La puissance d’Apple à l’honneur

Comme l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus tourne avec la puce A15 Bionic dotée d’un CPU à six cœurs et d’un GPU à cinq cœurs. Les performances sont juste un peu plus élevées que pour le modèle précédent, vous n’aurez pas à vous plaindre pour accomplir une tâche, peu importe laquelle. La puce se défend même pas mal en gaming, nous avons, par exemple, fait tourner Genshin Impact en graphismes élevés et à 60 FPS sans problèmes lors de notre test alors que la concurrence traînasse un peu dans les mêmes conditions.

La partie photo est en revanche en retrait. On est en présence de deux modules au dos : un capteur principal grand-angle de 12 Mpx (f/1,5) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4). Le capteur frontal est de même facture avec 12 Mpx et l’autofocus. C’est satisfaisant, mais l’iPhone 14 Plus laisse entrevoir des difficultés dans les modes portrait ou nuit, l’absence de téléobjectif est également dommageable. Enfin, l’audio est l’un des plus grands atouts de ce smartphone avec une restitution équilibrée et dynamique et un son spatialisé.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’iPhone 14 Plus.

Afin de comparer l’iPhone 14 Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones Apple du moment.

