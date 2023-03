Les AirPods Pro 2 se négocient à un bien meilleur prix grâce à ce code promo

Avec un design inchangé, les AirPods Pro 2 apportent surtout des nouveautés côté audio, et améliorent les performances de la réduction de bruit. Aujourd’hui, un code promo permet de les avoir pour 239 euros contre 299 euros à leur lancement.

Sur le marché des écouteurs sans-fil, Apple a réussi à imposer ses AirPods Pro comme une référence. La firme californienne renouvelle sa gamme avec les AirPods Pro 2 et arrive à faire mieux que les premiers du nom. La réduction de bruit et le rendu sonore ont été améliorés pour en faire les meilleurs écouteurs du marché. Mieux encore : aujourd’hui, ils profitent de 60 euros de réduction en cumulant la remise immédiate avec un code promo.

Son bon confort de port

Sa réduction de bruit très efficace

Son excellent rendu sonore et la spatialisation du son

Des évolutions mineures, côté esthétique

La deuxième génération des AirPods Pro conserve les traits esthétiques de la première version. On retrouve le format tige agréable à porter, même sur une longue durée. Le boîtier, quant à lui, reste identique et assez compact, mais ajoute un haut-parleur qui permettra de mieux le localiser ainsi qu’une fixation pour les dragonnes.

Ce dernier apporte jusqu’à 30 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus que la génération précédente. Pour les écouteurs, l’autonomie est très satisfaisante avec une tenue d’un peu plus de 5 heures avec l’ANC activé ainsi que l’audio spatial et jusqu’à 6 heures en musique stéréo. Et si vous en venez vraiment à bout, cinq minutes de charge suffisent à leur redonner vie pour une heure. À noter, qu’ils sont certifiés IPX4 et assurent donc une étanchéité à la sueur — lors de vos sessions sportives — et même sous la pluie.

La relève assurée

Efficace sur les premiers modèle Pro, Apple vient peaufiner la réduction de bruit de ses true wireless. Les AirPods Pro 2 accueille la puce H2, une nouvelle puce qui permet de couper les bruits de la vie courante, voiture, métro, discussions… Une réduction bluffante, avec un mode Transparence Adaptatif qui fait un excellent travail pour laisser passer les voix et la plupart des bruits ambiants.

Côté audio, de nouveaux transducteurs dynamiques conçus par la marque américaine, permettent d’offrir un rendu acoustique proche de la perfection. Les graves, médiums et aigus offrent un son toujours équilibré, clair et agréable à l’oreille. La puce H2 améliore non seulement la réduction de bruit, mais permet aussi une spatialisation du son qui s’avère excellente. Pour les utiliser, il est préférable d’avoir un appareil iOS pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités.

Vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez notre test sur les AirPods Pro 2 d’Apple.

