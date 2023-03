Philips Hue : ce pack découverte attire la lumière avec cette remise de 30 %

Philips Hue est la grande référence sur le marché de l'éclairage connecté grâce à ses packs complets pour se lancer dans la domotique ou compléter votre écosystème connecté. En plus d'être qualitatif, ses produits sont simples à installer et à utiliser. Vous pouvez commencer à vous en faire une idée avec ce pack de démarrage comprenant deux ampoules connectées en promotion sur la Fnac. Au lieu de 149,99 euros, vous pouvez l'acquérir pour 105,13 euros.

L’éclairage intelligent est une technologie qui peut vous amener à repenser votre quotidien, on n’y pense pas forcément, mais l’éclairage a un impact considérable dans la vie de tous les jours. Avec l’éclairage connecté de Philips Hue, vous trouverez de nombreuses utilités à cette technologie allant de la personnalisation de votre éclairage d’ambiance aux économies sur votre facture d’énergie. Découvrez-le par vous-même avec ce pack découverte bénéficiant de 30 % de remise immédiate.

Ce qui nous illumine dans ce pack de démarrage Philips Hue

Des ampoules à 16 millions de couleurs et 50 000 nuances

Des appareils simples d’installation et d’utilisation

Moins gourmandes en énergie que les ampoules traditionnelles

Compatible avec les assistants vocaux

Au lieu de 149,99 euros habituellement, le pack découverte Philips Hue est maintenant disponible en promotion à 105,13 euros chez la Fnac.

16 millions de couleurs et autant d’ambiances

Dans ce pack découverte, vous trouverez deux ampoules connectées Philips Hue E27 White & Color Ambiance, un pont Hue, une télécommande et un détecteur de mouvements. Grâce à ces accessoires, vous pourrez entre autres contrôler votre éclairage depuis votre smartphone grâce à une application dédiée, à la voix grâce à un assistant vocal ou n’importe quel accessoire connecté. Et, avec le détecteur de mouvements, vos ampoules s’allumeront automatiquement dès que vous pénétrerez dans une pièce.

Un éclairage intense pour une ambiance studieuse, des couleurs chaudes pour une soirée entre amoureux ou éclatantes pour une fête dans votre salon, rien n’est inenvisageable avec ces ampoules. Avec une panoplie de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche chaude ou froide, les possibilités sont immenses. Sans compter qu’avec une durée de vie de 25 000 heures, vous serez tranquille un long moment avant de les changer.

Un éclairage contrôlable depuis n’importe où

Grâce au pont Hue, vous pourrez connecter vos ampoules au même écosystème et les contrôler depuis votre smartphone. Établir des routines, des minuteries et des ambiances personnalisées est à portée de doigts. Vous pouvez même les contrôler à distance, ce qui peut s’avérer pratique quand vous partez en vacances par exemple. En programmant des routines d’éclairage, vous pourrez simuler une présence humaine dans votre foyer et réduire ainsi drastiquement le risque de cambriolage.

Un dernier avantage que l’on peut trouver à ces ampoules connectées est qu’elles ne sont pas du tout énergivores. D’après le constructeur, elles consommeraient 80 % d’énergie en moins que les ampoules incandescentes et ont besoin de moins d’électricité lorsqu’elles adoptent une teinte colorée, la couleur bleue étant celle qui consomme le moins. Même si ces ampoules peuvent paraître onéreuses, elles constituent un investissement largement rentabilisé sur le long terme, particulièrement en ces temps de flambée des coûts de l’énergie.

Afin de comparer l’éclairage connecté Philips Hue avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les ampoules connectées du marché.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.