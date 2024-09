Ces 2 ampoules connectées Philips Hue ne sont qu’à 60 € pour les French Days, c’est le pack parfait pour compléter une installation domotique

Si vous possédez déjà une configuration d’ampoules connectées Philips Hue et que vous souhaitez l’agrandir sans vous ruiner, le pack actuellement proposé par Amazon pourrait bien vous convenir. En effet, ce kit comportant deux ampoules White & Color est actuellement affiché à 61,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Les passionnés de domotique savent à quel point les éclairages intelligents conçus par Philips Hue sont des valeurs sûres sur le marché. Les ampoules connectées White & Color de la marque comptent parmi les références les plus réputées et appréciées, notamment en raison de leur capacité à diffuser une lumière colorée totalement personnalisée. Le seul bémol ? Leur prix, qui est généralement assez élevé. Alors quand on voit un pack de deux ampoules à moins de 70 euros au lieu de 100 euros, comme pendant ces French Days, on se dit que l’occasion est trop belle pour agrandir à moindres frais une installation déjà débutée.

Les points forts des ampoules Philips Hue White & Color

Une application simple et pratique les accompagne

16 millions de couleurs disponibles

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Auparavant affiché à 109,99 euros, puis réduit à 71,99 euros, le pack de deux ampoules connectées Philips Hue White & Color est désormais proposé à 61,99 euros sur Amazon grâce au code promo FD10.

Des ampoules faciles à installer, mais qui doivent s’accompagner d’un pont

Les ampoules connectées Philips Hue White & Color (E27) sont des accessoires très faciles à installer, puisqu’elles se vissent comme des ampoules normales. Il faut ensuite les appairer, grâce au Bluetooth, à un smartphone sur lequel on aura téléchargé l’application dédiée de Philips Hue pour pouvoir les piloter à distance. Depuis cette app, vous pourrez ainsi contrôler jusqu’à 10 ampoules simultanément, mais si vous possédez déjà un pont Hue Bridge, ce chiffre peut monter jusqu’à 50. Il est donc bien plus intéressant d’en détenir un avant d’acheter ce pack de deux ampoules qui ne contient pas de pont, mais qui intéressera surtout celles et ceux qui ont déjà une installation Philips Hue à la maison, bridge compris.

Sachez que disposer d’un pont de connexion a bien d’autres avantages : création de routines pour automatiser l’écosystème d’éclairages connectés, simulation à distance d’une présence au domicile en allumant les ampoules en notre absence, présence du protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, qui permet aussi de bénéficier d’une plus longue portée qu’avec le Bluetooth… Bref, un petit accessoire indispensable pour profiter au maximum des ampoules de la marque.

Une ambiance modulable et surtout chaleureuse

C’est depuis l’application de la marque que l’on va pouvoir choisir et moduler les lumières colorées diffusées par les Philips Hue White & Color. La palette mise à disposition contient pas moins de 16 millions de nuances colorées, y compris des nuances de blanc, de la plus froide à la plus chaude. Des scénarios prédéfinis sont même disponibles sur l’application si vous manquez d’inspiration.

Enfin, ces ampoules connectées sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri, qui vous permettront de piloter les ampoules White & Color à la voix. Concernant l’autonomie de ces ampoules, notez qu’elles promettent chacune une durée de vie de 25 000 heures. De quoi tenir plusieurs années avant de devoir s’en séparer.

