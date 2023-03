L’iPhone 14 Pro Max devient bien moins cher que le S23 Ultra grâce à cette offre

Un iPhone Pro Max moins cher qu'un Samsung Galaxy Ultra ? C'est possible ! Amazon brade la version 128 Go de l'iPhone 14 Pro Max à 1 297 euros contre 1 479 euros habituellement, alors que le S23 Ultra coûte actuellement 1 419 euros.

La quatorzième génération des iPhone a fait couler beaucoup d’encre avec leur prix. Depuis leur sortie en septembre dernier, les derniers modèles de la firme de Cupertino ont connu quelques promotions. Aujourd’hui c’est l’iPhone 14 Pro Max qui se négocie à un bien meilleur prix qu’à sa sortie, avec plus de 10 % de remise. Il devient alors même plus accessible que son rival, le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Les points positifs de l’iPhone 14 Pro Max

Un grand écran ultra-lumineux et fluide

Le Dynamic Island et ses fonctionnalités

Une excellente autonomie, même avec l’Always-On

Disponible à 1 479 euros à sa sortie, l’iPhone 14 Pro Max (128 Go) s’affiche actuellement à son prix le plus bas sur Amazon : 1 297 euros, soit plus de 180 euros de réduction.

Un iPhone puissant capable de tenir 2 jours

L’iPhone 14 Pro Max se détache des iPhone 14 et 14 Plus en intégrant une puce différence : la A16 Bionic. C’est une excellente puce, capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. En étant 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente, elle n’apporte pas un énorme gain de puissance, mais elle a le mérite de tenir la dragée haute au Snapdragon 8 Gen 2. Avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser.

La marque continue de faire des progrès sur l’autonomie de ses smartphones. L’iPhone 14 Pro Max devient plus endurant avec 1 heure supplémentaire, par rapport à l’iPhone 13 Pro Max, et ce même avec une batterie légèrement plus petite. Avec un usage intense, il est arrivé qu’il tienne pendant deux jours lors de notre test. Seul bémol : sa charge lente. Comptez de 1 h 45 à 2 heures pour récupérer la totalité de la capacité de votre accumulateur. La charge sans fil via MagSafe est évidemment présente.

Avec quelques nouveautés

Esthétiquement, l’iPhone 14 Pro Max reprend les contours en acier inoxydable et un dos en verre dépoli que l’on retrouve sur les anciens modèles. Une fois allumée, on ne retrouve plus l’encoche, mais une pilule, nommée « Dynamic Island », pour accueillir la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID. Elle s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

Autre nouveauté côté affichage, Apple intègre le mode Always-On Display. Parfaitement maitrisée ici, elle permettra d’afficher constamment les informations comme la date et l’heure. Autrement, la dalle est toujours Oled avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz, sur une diagonale de 6,7 pouces. Pour la photo, le capteur principal passe à un objectif de 48 mégapixels. Dans l’ensemble, les photos sont globalement plus nettes. Le format ProRAW en 48 mégapixels est aussi de la partie. Le téléobjectif x2 est l’une des autres nouveautés, en plus du télézoom x3 et ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. La caméra TrueDepth a d’ailleurs été améliorée avec une ouverture passant ici à f/1,9 pour offrir de meilleures performances en faible éclairage, sans oublier l’autofocus amélioré.

Pou en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet sur l’iPhone 14 Pro Max d’Apple.

