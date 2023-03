Ce nouveau forfait 40 Go n’est pas cher et ne change pas son prix au bout d’un an

Peu connu sur le marché des télécoms, Réglo Mobile fait partie de ces opérateurs proposant des forfaits illimités low-cost. L'objectif ? Défendre le pouvoir d'achat des consommateurs, particulièrement en ces temps d'inflation, avec les prix les plus bas qui existent. Une politique que E.Leclerc, l'un des deux actionnaires de Réglo Mobile avec Altice, s'échine à défendre autant dans ses rayons fruits et légumes que pour ses offres mobiles. Dernièrement, un nouveau forfait illimité de 40 Go a été lancé pour seulement 7,95 euros par mois.

Lancé en 2007 sous le nom de E.Leclerc Mobile, Réglo Mobile s’est imposé comme une alternative low-cost indispensable pour les budgets serrés. Il proposait alors à l’époque des forfaits mobile avec SMS et MMS illimités pour à peine 5 €/mois avec des enveloppes de données mobiles en option payante. Aujourd’hui encore, Réglo Mobile continue de proposer des prix bas sans engagement et qui ne doublent pas au bout d’un an, comme avec ce nouveau forfait 40 Go à moins de 8 euros par mois.

Ce que propose un abonnement à Réglo Mobile

Appels et SMS/MMS illimités en France et en Europe

Un prix bas qui ne bouge pas au bout d’un an d’abonnement

C’est sans engagement !

En ce moment, le nouveau forfait illimité 40 Go de Réglo Mobile est disponible à 7,95 euros par mois.

Un forfait low-cost qui évolue constamment

On ne pense pas forcément qu’E.Leclerc soit également versé dans les télécoms, le géant de la distribution ne possédant pas ses propres infrastructures de réseau. Réglo Mobile est en fait un MVNO, un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur le réseau d’un autre opérateur. En l’occurrence, c’est SFR qui met à disposition sa couverture réseau, en France et à l’international. Les forfaits Réglo Mobile ne vous feront en revanche pas profiter de la 5G, mais de la 4G+ grand max.

Ce nouveau forfait de Réglo Mobile vous propose une enveloppe 4G+ de 40 Go de data ainsi que les appels et SMS/MMS illimités en France et dans les 26 autres pays de l’Union européenne. Vous disposez également d’une enveloppe de 8 Go de data à utiliser dans les DOM et en Europe. La couverture réseau s’étendant dans 110 pays grâce aux partenariats entre SFR et les opérateurs de l’étranger, vous pourrez utiliser ce forfait en dehors de l’Europe, mais moyennant une dépense supplémentaire.

Une offre qui s’adapte à votre consommation

Puisque les forfaits de Réglo Mobile sont sans engagement, vous pouvez changer pour d’autres offres sans qu’il ne vous en coûte. Petit ou grand consommateur de data, vous pouvez basculer librement sur le forfait qui vous convient le mieux. Cela fonctionne également quand Réglo Mobile lance de nouveaux forfaits, comme c’est le cas ici. Vous avez le choix entre des forfaits illimités allant de 40 Go à 150 Go et vous pouvez même avoir un forfait à la carte.

Comment conserver mon ancien numéro ?

Dans le cas où vous souhaitez souscrire à un forfait Réglo Mobile sans changer de numéro, il vous suffit de communiquer votre identifiant RIO lors de votre inscription. Si vous ne savez pas où le trouver, vous pouvez jeter un œil à ce tutoriel. Après souscription, vous serez facturé de 5 € pour votre nouvelle carte SIM, ce qui est deux fois moins cher que chez certains grands opérateurs qui la facturent à 10 euros. Le renouvellement de la SIM en cas de perte, de vol ou de casse est gratuit la première fois, mais sera facturé 15 euros ensuite.

Afin de comparer le forfait Réglo Mobile avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment.

