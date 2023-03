Watch SE 2022 : la montre abordable d’Apple est de retour à son prix le plus bas

L’Apple Watch SE est le parfait compromis pour profiter du savoir-faire de la marque californienne à prix contenu. Et ça tombe bien, puisque la version 2022 se négocie à seulement 269 euros au lieu de 299 euros.

Après l’Apple Watch Ultra et la Series 8, plusieurs e-commerçants baissent le prix de la Watch SE (2022). Cette smartwatch est pensée pour les plus petits budgets, et pour sa seconde version, Apple offre une expérience proche des modèles plus premium avec quelques concessions naturellement à faire. Aujourd’hui, pas besoin d’y mettre le prix fort, puisqu’elle profite de 10 % de remise.

L’Apple Watch SE 2022 est intéressante pour…

Sa qualité de fabrication

Son bon suivi côté sport et santé

Sa bonne autonomie

Dans sa version Wi-Fi et 40 mm, l’Apple Watch SE (2022) est habituellement vendue à 299 euros, mais aujourd’hui, on la trouve à 269 euros sur le site d’Amazon. Cette offre est aussi disponible chez les e-commerçants Boulanger, la Fnac, mais aussi Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch SE (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple Watch SE (2022) au meilleur prix ?

Des concessions acceptables

La gamme SE est fortement appréciée par celle et ceux qui souhaitent acquérir un produit Apple sans y mettre le prix fort. La firme de Cupertino revient avec une deuxième génération de la Watch SE avec toujours le même format carré emblématique de la marque, des bords arrondis, et bien sûr, la Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface.

Sur la version 2022, pas d’acier inoxydable ou de titane pour éviter les matériaux trop onéreux qui viendraient faire grimper le prix. Concernant l’écran, on a droit à une dalle OLED LTPO bien lumineuse (1000 cd/m²). Dans les faits, la luminosité n’a jamais fait défaut lors de notre test, y compris en plein soleil. Notez que l’option Always-On, qui permet de garder l’écran toujours allumé, ne sera pas présente ici.

Un suivi bien maîtrisé

Même en faisant l’impasse sur quelques capteurs par rapport à la Serie 8, la Watch SE (2022) offre un suivi de vos activités sportives très complet. De nombreux sports sont pris en compte, comme le vélo, le cardio, la course, la marche, le yoga ou la natation, (ATM jusqu’à 50 mètres). Et pour les plus sportifs d’entre vous, la Watch SE s’avère une très solide montre de sport avec un suivi GPS efficace. Côté santé, elle donne accès au suivi du rythme cardiaque, à la détection de chute ou encore au suivi du sommeil et des cycles menstruels.

Rien à redire sur la fluidité de la montre qui s’avère excellente en tout point. Avec watchOS aux commandes, l’interface est particulièrement bien pensées et performante. Il faut dire que contrairement à son prédécesseur, le modèle 2022 intègre la même puce que la génération actuelle de montres, à savoir les Apple Watch Series 8 et Ultra. Quant à l’autonomie, l’Apple Watch SE 2022 est capable de tenir deux jours consécutifs, une durée qui est amenée à varier en fonction de vos usages. Pour la recharger, il faudra compter une bonne heure.

Si vous souhaitez avoir plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur l’Apple Watch SE (2022).

Si l’Apple Watch ne convient pas à vos besoins, il existe d’autres références tout aussi intéressantes, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).