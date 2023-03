Apple Watch Series 8 : Fnac et Darty cassent le prix de la dernière smartwatch du catalogue d’Apple

L'Apple Watch Series 8 est la dernière-née de la série de montres connectées de la marque à la pomme. Le modèle précédent se devine en filigrane étant donné que très peu de nouveautés ont été apportées, il n'empêche que la Watch Series 8 reste la montre connectée la plus aboutie du moment. Conjointement, la Fnac et Darty bradent l'Apple Watch Series 8, faisant passer son prix de 499 euros à 439 euros.

Reprendre ce qui a marché dans le modèle précédent et ajouter une ou deux nouveautés, on peut dire qu’Apple ne s’est pas foulé pour concevoir l’Apple Watch Series 8. Le réel intérêt de ce modèle réside dans les déclinaisons SE et Ultra présentées lors de la même keynote en automne 2022. Dans le cas où vous êtes susceptible de vous offrir le dernier wearable de la marque à la pomme, sachez qu’une promotion réduit son prix de 60 euros, dans sa version 41 mm en aluminium.

L’Apple Watch Series 8 en quelques points

Un écran OLED toujours aussi beau

Les fonctions sportives et santé très avancées

Une interface ludique avec watchOS 9

Au lieu de 499 euros habituellement, l’Apple Watch Series 8 est maintenant disponible en promotion à 439 euros chez la Fnac et également chez Darty.

Un écran OLED comme on les aime

Que ce soit sur les iPhone ou MacBook, on apprécie beaucoup les dalles OLED à très haute densité de pixels qu’Apple a l’habitude de nous servir. On retrouve ici un écran Retina, une dalle OLED de 1,69 pouce avec une définition de 430 x 352 pixels donnant 326 ppp. Vous profiterez donc de couleurs sublimes et de contrastes inégalables. La luminosité peut s’élever quant à elle jusqu’à 1000 cd/m² pour pouvoir la regarder en plein soleil sans plisser les yeux.

Afin de rendre son utilisation plus confortable, les bordures ont été affinées et un clavier a été ajouté pour taper plus rapidement messages et mails. L’Apple Watch Series 8 saura également vous suivre partout, d’une part grâce à la robustesse de son écran protégé par une couche de verre Ion-X, et d’autre part, grâce à ses certifications d’étanchéité la rendant résistante face aux chocs, aux poussières et à l’immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle pourra donc vous suivre même lors de vos séances de natation.

Un suivi efficace pour les sportifs

L’Apple Watch Series 8 s’appuie sur les performances de la puce SiP S8 qui est identique en tous points à la SiP S7 et même à la SiP S6, leur conception est basée sur la puce A13 Bionic qu’on retrouvait alors sur l’iPhone 11. Avec le logiciel watchOS 9, c’est l’écosystème d’Apple qui est mis en avant. La navigation est simple, fluide, permet de se retrouver facilement, et vous pouvez même installer d’autres applications tierces grâce à l’App Store et aux 32 Go de stockage.

Pour les plus sportifs d’entre vous, cette smartwatch est bardée de capteurs pour assurer votre suivi : cardiofréquencemètre, suivi du sommeil, accéléromètre, altimètre, baromètre, compteur de pas, IMC, coach intégré et bien d’autres encore. Mention spéciale au GPS qui est particulièrement précis. Enfin, le constructeur annonce une autonomie de 18 heures en utilisation moyenne, et avec le nouveau mode d’économie d’énergie, ce chiffre passe à 36 heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

Afin de comparer l’Apple Watch Series 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées en 2023.

