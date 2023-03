MacBook Air M1 : l’ultrabook le plus abordable d’Apple est au plus bas prix

Plus de deux ans après sa sortie, le MacBook Air M1 reste encore une référence à ne pas négliger. Surtout lorsque son prix baisse à ce point : sur Amazon et chez E.Leclerc, on peut trouver ce laptop à 949 euros au lieu de 1 199 euros.

Il a été le tout premier à embarquer la nouvelle puce d’Apple, en 2020 : l’arrivée du MacBook Air M1 sur le marché des PC portables a été une petite révolution, tant les performances de la machine ont été décuplées par rapport à l’ancienne génération sous Intel. Plus de deux ans après sa sortie, ce laptop n’a rien perdu de son intérêt, bien au contraire. D’autant plus que son prix vient de passer sous la barre des 950 euros, ce qui le rend encore plus recommandable.

Les points forts du MacBook Air M1

Une puce M1 toujours aussi puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Une bonne autonomie d’une journée

Au lieu de 1 199 euros sur le site officiel de la marque californienne, le MacBook Air M1 (2020) avec 256 Go de stockage est aujourd’hui affiché à 949 euros sur Amazon. Il est ainsi affiché à son prix le plus bas sur le site du géant de l’e-commerce. On trouve la même offre chez E.Leclerc.

Pour rappel, le MacBook Air M1 a déjà été vendu moins cher à la Fnac. Cependant, la réduction était due à un bonus reprise, qui impose la revente d’un ancien appareil, ce qui n’est pas le cas ici.

Un design qui ne change pas, mais c’est un bon point

Pour son MacBook Air M1, sorti en 2020, Apple n’a pas opté pour un changement radical au niveau du design : on retrouvait ainsi le châssis en aluminium que l’on pouvait trouver sur son prédécesseur, de même que des finitions exemplaires qui ont fait la signature de la marque à la pomme. Et même si le modèle 2022 du MacBook Air, qui embarque quant à lui la puce M2, propose un design 20 % plus compact, le MacBook Air version 2020 reste tout aussi facile à transporter grâce à son poids plume de 1,29 kg.

Ce MacBook Air M1 intègre par ailleurs un écran Retina True Tone de 13 pouces, doté d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels et compatible avec une très large gamme de couleurs (P3). La dalle est assez brillante, donc gare aux reflets éventuels. Quoi qu’il en soit, les créatifs apprécieront tout particulièrement cet écran pour s’adonner à du montage vidéo ou du traitement photo, même si les plus exigeants préféreront tout de même se tourner vers un MacBook Pro, plus puissant.

Les performances élevées de la puce M1

Le MacBook Air M1 a été le premier à embarquer la puce maison de la marque à la pomme, Apple M1, basée sur une architecture ARM. La firme de Cupertino avait, en effet, décidé de se débarrasser des Intel Core. Le CPU de 8 cœurs de ce processeur nouvelle génération promettait ainsi, selon la marque, une puissance 3,5 fois supérieure à un ancien modèle sous Intel. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec une telle configuration, les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que les tâches plus créatives et pros comme le montage vidéo ou photo. Et si la puce M1 a depuis été améliorée pour donner naissance à la puce M2, la première du nom se défend encore très bien. En plus, ce MacBook Air M1 a l’avantage de moins consommer par rapport aux anciens modèles, ce qui a permis à la marque de se passer de ventilateurs. Adieu la machine qui souffle par intermittence : cet ultraportable est agréablement silencieux.

Enfin, le MacBook Air M1 est particulièrement endurant : la marque à la Pomme indique une autonomie en hausse de 50 % par rapport à la génération précédente, même si dans les faits, cette autonomie n’était pas aussi excellente qu’espérée. Vous pourrez tout de même, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Mention spéciale aussi pour la très bonne autonomie en veille, ainsi que pour la sortie de veille instantanée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2020 M1.

