L’iPad 10 (2022) voit enfin son prix s’adoucir grâce à cette promotion

Il faut se l’avouer, les produits Apple sont rarement en promotion. Alors quand le dernier iPad 10 (2022) de la marque est à prix plus doux, c'est l'occasion idéale pour se la procurer à prix réduit.

L’iPad en est à sa dixième génération. Pour ce modèle, Apple est venu moderniser sa tablette abordable avec des bordures moins épaisses et égales. C’est un très bon produit qui mériterait un 8/10 juste pour sa qualité de fabrication et son expérience assez irréprochable. Mais, avec son prix avoisinant les 600 euros, nous lui avons attribué la note de 7/10. Fort heureusement, l’ardoise devient plus abordable grâce à cette remise de 50 euros.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad 10 (2022)

Un design remit au goût du jour

L’écran bien calibré

Une expérience logicielle complète, riche et fluide

L’iPad 10 (2022) avec 64 Go de stockage est disponible depuis sa sortie au prix de 589 euros, mais en ce moment, on retrouve la tablette en promotion à 539 euros sur le site E.Leclerc.

Un design repensé pour une meilleure prise en main

Le design de ce nouvel iPad 10 rassemble une grande partie des nouveautés. Exit les énormes bordures noires en haut et en bas. Exit aussi le bouton central, daté aussi sur le modèle précédent. C’est un appareil que l’on a plaisir à manipuler avec ses tranches plates, mais aussi à transporter facilement avec ses 477 g.

Avec des bordures bien moins présentes, mais surtout égalisées, l’écran offre une meilleure immersion et malgré sa technologie LCD, cette dalle de 10,9 pouces en 1640 × 2360 pixels ne donne jamais l’impression d’être de mauvaise qualité. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais la dalle se montre bien suffisante pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux.

Une tablette plaisante à utiliser au quotidien

L’ardoise 2022 d’Apple passe à une puce A14 Bionic, introduite sur les iPhone 12. Elle est bien plus puissante que bon nombre de puces du marché. Elle assure de très bonnes prestations, et peut faire tourner toutes les applications, ou jouer à des jeux 3D. Si vous avez absolument besoin de puissance toutefois, préférez un iPad Air M1.

Les tablettes d’Apple sont notamment réputées pour leur réactivité grâce à l’interface iPadOS. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Elle regorge d’applications, de widgets, et ne manque pas de fluidité. Autre nouveauté, l’ajout de l’USB-C qui est une bonne nouvelle pour la durée de vie de votre achat. Quant à l’autonomie, l’iPad peut tenir une journée et demi en usage intensif, voire deux jours sans aucun problème. La charge de 20W permet de le recharger en plus d’une heure.

Découvrez tous les détails dans notre test dédié à l’iPad 10 (2022).

