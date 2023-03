Ce TV 4K QLED 55 pouces idéal pour le gaming profite d’une offre à ne pas rater

La marque TCL propose des TV QLED de bonne qualité, avec des prix très agressifs. C’est le cas du TCL 55C731, un téléviseur polyvalent avec des fonctionnalités idéales pour le gaming, qui revient à seulement 549 euros contre 699 euros à la base.

TCL propose de nombreux téléviseurs QLED 4K plus abordables que la moyenne, et sans pour autant faire mille concessions sur la fiche technique. Bien au contraire, puisque certaines références proposent une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo, ou même avec le HDMI 2.1. C’est le cas du TV 55C735 qui a en plus l’avantage d’afficher un prix plus doux en ce moment grâce à une réduction et à une ODR.

Les points forts du TCL 55C735

La dalle QLED de 55″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ

La présence de 4 ports HDMI 2.1 et les modes ALLM et VRR

Sans oublier l’interface Google TV

Avec un prix de départ à 699 euros, puis remisé à 649 euros, le téléviseur TCL 55C735 profite de 50 euros de remise une fois dans le panier, et d’une ODR de 50 euros pour s’afficher à seulement 549 euros sur le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le téléviseur TCL 55C735. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le TCL 55C735 au meilleur prix ?

Une belle image sur une diagonale confortable

La technologie QLED a beau être dominée par Samsung, TCL s’en sort très bien. Son modèle C735 offre des contrastes bien définis, une belle restitution des couleurs et une bonne luminosité. Les bordures autour de la dalle sont suffisamment fines pour renforcer l’immersion dans les contenus visionnés.

Sur ce téléviseur de 55 pouces, on a droit à une compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et HDR, pour une meilleure gestion de la colorimétrie. Mais pas seulement : on retrouvera aussi les compatibilités avec les normes vidéo Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ et HLG. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées. Quant à la partie audio, on pourra profiter du Dolby Atmos pour un résultat bien riche et vaste.

Aussi bien pour les films que le gaming

La marque n’oublie pas les joueurs et joueuses et intègre des ports HDMI 2.1. De ce fait, le téléviseur est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour les jeux compatibles. On y retrouve aussi les modes ALLM et VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide et sans latence pour jouer dans les meilleures conditions possibles. La marque y ajoute un taux de rafraîchissement à 144 Hz nativement. L’écran assure ainsi une belle fluidité d’image lors de visionnage de films d’action, de sport ou bien entendu de sessions de gaming.

Enfin, cette smartTV tourne sous Google TV, une interface simple à appréhender et fluide. La page d’accueil donne quelques suggestions de programmes à regarder en fonction des contenus déjà visionnés. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test sur le TCL 55C735.

Si vous hésitez encore dans votre choix, notre comparatif des meilleures TV 4K (QLED ou OLED) disponibles pourrait bien vous éclairer.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !